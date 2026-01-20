Els Bombers troben el vehicle que aquest matí hauria arrossegat la riera a Palau-sator
La zona és d'accés difícil i fins que no baixi el cabal de l'aigua no podran veure si hi ha l'home desaparegut a dins
Els Bombers han trobat cap a dos quarts de nou de la nit d'aquest dimarts el vehicle que aquest matí hauria arrossegat la riera Nova amb el conductor a l'interior. De moment, el cos d'emergències ha informat de la troballa de l'automòbil, atès que s'ha localitzat en una zona a la qual és difícil accedir i fins que no baixi el cabal del riu, molt crescut per les pluges de tot el dia, no se'n podrà revisar l'interior. El dispositiu de recerca que s'ha mantingut a la zona ha seguit inspeccionant el riu mentre baixava el volum d'aigua, i amb la disminució del cabal el sostre del vehicle ha quedat a la vista. Al matí, les condicions d'alçada i velocitat de l'aigua han obligat a aturar la recerca per terra.
El dispositiu de recerca inclou dotacions terrestres, efectius dels submarinistes del GRAE amb la barca, i l'equip de drons de la Unitat de Mitjans Aeris que també ha desplaçat un helicòpter que ha sobrevolat la zona. S'ha fet sondatge des del darrer punt d'albirament, a Mas Roure, fins a 200 metres més avall. També s'ha revisat, per terra, i per aire amb els drons, la llera fins a la C-31 on hi ha una zona molt espessa de canyissar.
Finalment, amb la baixada del cabal de la riera producte de la disminució de les pluges ha quedat el descobert el sostre del vehicle. Els Bombers esperaran ara fins que el volum d'aigua baixi prou per poder inspeccionar-ne l'interior per determinar si a dins hi ha l'home desaparegut des del matí.
