L'alcalde de la Bisbal demana "prudència" malgrat que el moment de màxim risc de desbordament del Daró "ja hagi passat"
Aparicio reclama als ciutadans que "evitin els desplaçaments" i no s'acostin a la llera "per fer la foto"
L'alcalde de la Bisbal d'Empordà, Òscar Aparicio, demana "prudència" davant la situació de fortes pluges, malgrat que "el moment més crític de desbordament del riu Daró ja hagi passat". A primera hora, baixava a més de 500 m, mentre ara el nivell ja està a 415. Tot i això, continua plovent al municipi, i per això el batlle demana que "s'evitin els trasllats innecessaris, per dins i a fora del municipi". També avisa els ciutadans que no s'acostin a la llera del riu "a fer la típica foto". S'han registrat dos incidents: ha caigut un mur d'una finca privada a una via pública, a la zona del Castell d'Empordà i s'ha inundat un garatge. L'Ajuntament ha tallat els accessos al riu i s'han cancel·lat les activitats extraescolars al municipi.
Segons ha explicat Aparicio, el consistori ja va activar mesures preventives ahir, després de rebre avisos per possibles pujades sobtades del cabal. Entre aquestes actuacions hi havia la neteja d'embornals i el seguiment constant de l'evolució del riu Daró. Aquesta matinada, el Centre de Coordinació d'Alertes Territorials (CECAT) ha alertat d'un increment important del nivell de l'aigua, fet que ha obligat a reforçar el dispositiu municipal.
La policia local ha intensificat el control del riu, que ha arribat a superar els quatre metres d'alçada i un cabal de més de 500 metres cúbics per segon, cap a les 7 del matí. Davant d'aquesta situació, l'Ajuntament ha tallat diversos accessos a la llera i ha avisat els veïns dels carrers habitualment afectats per possibles inundacions perquè prenguessin mesures de protecció, com ara col·locar fustes a les portes o retirar els vehicles de baixos i soterranis.
Al llarg del matí el cabal del riu ha començat a baixar i de moment, no s'ha desbordat pel centre de la ciutat. A dos quarts de dues, el nivell se situa al voltant dels 469 metres cúbics per segon. Una evolució que l'alcalde ha qualificat de "més tranquil·la" que la de primera hora del matí. Malgrat això, insisteix que cal mantenir la vigilància perquè encara plou a les zones de muntanya que alimenten el riu.
Pel que fa a les incidències, s'ha registrat la caiguda d'un mur d'una finca privada a la via pública, al nucli del Castell d'Empordà, que ha obligat a tallar l'accés als veïns, així com la inundació d'un garatge per problemes de canonades. "Són afectacions puntals i, per sort, no hi ha hagut danys personals", ha remarcat el batlle.
Aparicio ha subratllat que, des del primer moment, l'Ajuntament ha demanat limitar la mobilitat, tant dins com fora del municipi, i ha acordat amb les entitats esportives la suspensió de totes les activitats extraescolars com a mesura de precaució. També ha fet una crida a seguir la informació a través dels canals oficials i no acostar-se ni al riu ni als recs que travessen el municipi. "Encara que hagi baixat, hi pot haver situacions de perill i la presència de gent als ponts dificulta la feina dels serveis d'emergència", ha advertit.
