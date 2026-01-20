La llevantada deixa prop de 200 litres en menys de 24 hores a punts del Baix Empordà
El temporal a la Costa Brava és molt dur amb onades que freguen els 9 metres al Cap de Begur
La llevantada en directe: L'última hora del temporal Harry a les comarques gironines
La llevantada colpeja amb força aquest dimarts les comarques de Girona i ha deixat prop de 200 litres en menys de 24 hores a punts del Baix Empordà. A les 12.00 hores, destaquen registres com els 173 litres de Palamós-la Fosca, els 169,2 litres de Palafrugell (tot i que en estacions de Llafranc, Tamariu i Calella de Palafrugell se superen àmpliament els 200 litres), els 160 litres de Pals, els 118,1 litres de Torroella de Montgrí o els 116 litres de Calonge, segons les dades de les estacions automàtiques del Servei Meteorològic de Catalunya (SMC) i Meteoclimatic. En paral·lel, el temporal a la Costa Brava és molt dur amb onades que freguen els 9 metres a la boia del Cap de Begur i un pic màxim de 10 metres a les 08.00 hores del matí.
A l'Alt Empordà, les precipitacions també són molt copioses a la zona del golf de Roses amb 97 litres a l'Escala, 91,4 litres a Roses, 81 litres a Torroella de Fluvià i 77 litres a Sant Pere Pescador. Al Cap de Creus, la llevantada deixa més de 100 litres en poblacions com Cadaqués, el Port de la Selva i Llançà. El Gironès és la tercera comarca que més pateix l'embat de la llevantada i s'acumulen 87 litres a Llagostera, 77,3 litres a Fornells de la Selva i 77 litres a Girona (que se sumen als 70,6 litres d'ahir dilluns). Per tot plegat, l'Ajuntament de Girona ha demanat als comerços propers al riu Onyar que tanquin i que els veïns pugin a plantes superiors arran del temporal.
