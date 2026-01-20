Localitzen el cos d’un home a l’interior del cotxe que ha arrossegat la riera a Palau-sator
A dos quarts de nou de la nit s'ha trobat el vehicle i ha calgut esperar que la riera baixés per poder mirar a dins
Els Bombers han localitzat el cos d'un home a l'interior del cotxe que aquest matí ha arrossegat la riera Nova a Palau-sator (Baix Empordà). De moment el cos no s'ha identificat, per bé que tot apunta que seria el conductor desaparegut. Cap a dos quarts de nou de la nit s'ha trobat el vehicle en una zona d'accés difícil i ha calgut esperar que baixés el volum de la riera, molt crescuda per les pluges de tot el dia, per poder revisar l'interior. El dispositiu de recerca que s'ha mantingut a la zona ha seguit inspeccionant el riu mentre baixava el volum d'aigua, i amb la disminució del cabal el sostre del vehicle ha quedat a la vista. Al matí, les condicions d'alçada i velocitat de l'aigua han obligat a aturar la recerca per terra.
- Can Sabata: el millor arròs de la Costa Brava segons una enquesta
- Mor Agustí Ensesa, el millor ambaixador del món del vi
- Els primers efectes de la llevantada ja es deixen notar a Girona amb fort onatge, vent i pluja
- Les imatges de l'Onyar ple d'aigua
- La muralla de Tossa, atrapada en un embolic de propietat
- Si veus això en un bar, no demanis mai cafè, podria ser un risc greu per a la salut
- Incendi a la guingueta del Parc de Sant Salvador de Santa Coloma de Farners
- Figueres, Girona i Olot, entre els municipis catalans amb més incendis de contenidors