Localitzen el cos d’un home a l’interior del cotxe que ha arrossegat la riera a Palau-sator

A dos quarts de nou de la nit s'ha trobat el vehicle i ha calgut esperar que la riera baixés per poder mirar a dins

Sostre del vehicle enfonsat a Palau-sator

Palau-sator

Els Bombers han localitzat el cos d'un home a l'interior del cotxe que aquest matí ha arrossegat la riera Nova a Palau-sator (Baix Empordà). De moment el cos no s'ha identificat, per bé que tot apunta que seria el conductor desaparegut. Cap a dos quarts de nou de la nit s'ha trobat el vehicle en una zona d'accés difícil i ha calgut esperar que baixés el volum de la riera, molt crescuda per les pluges de tot el dia, per poder revisar l'interior. El dispositiu de recerca que s'ha mantingut a la zona ha seguit inspeccionant el riu mentre baixava el volum d'aigua, i amb la disminució del cabal el sostre del vehicle ha quedat a la vista. Al matí, les condicions d'alçada i velocitat de l'aigua han obligat a aturar la recerca per terra.

