El temporal Harry sacseja el Baix Empordà
Les pluges provoquen inundacions, talls viaris i obliguen a extremar la prudència a la comarca
El temporal Harry ha deixat aquest dimarts una situació complicada a diversos punts del Baix Empordà, amb carreteres tallades, municipis pràcticament incomunicats, camps inundats i dispositius d’emergència activats, especialment a la plana del Baix Ter, on el riu s’ha desbordat a l’altura de Verges. Tot i que l’episodi ha anat perdent intensitat al llarg del dia, les autoritats insisteixen a mantenir la prudència davant l’elevat cabal dels rius i rieres.
Les afectacions més importants s’han concentrat a municipis com Torroella de Montgrí, Serra de Daró i Gualta, que han quedat gairebé incomunicats a causa de la inundació de les principals vies d’accés. Els Mossos d’Esquadra han impedit el pas per la C-31 a l’altura d’Ullà, mentre que una patrulla de la Guàrdia Civil ha tallat la GI-643 poc després de Parlavà. A banda i banda de les carreteres, l’acumulació d’aigua ha inundat nombrosos camps de conreu, especialment a les zones més baixes de la plana.
A través de les xarxes socials, l’Ajuntament de Serra de Daró ha fet una crida clara als veïns del nucli i de Sant Iscle perquè evitin qualsevol desplaçament. “El Daró va ple i la previsió de moment no millora. És important que no sortiu de casa per no córrer riscos”, han advertit. Missatges similars s’han repetit en altres municipis, amb recomanacions de limitar la mobilitat i evitar acostar-se a rius i rieres.
“El moment més crític ja ha passat"
A la Bisbal d’Empordà, l’alcalde, Òscar Aparicio, ha demanat prudència tot i que ha assenyalat que “el moment més crític de desbordament del riu Daró ja ha passat”. Segons ha explicat, a primera hora del matí el cabal superava els 500 metres cúbics per segon, mentre que al migdia ja havia baixat fins als 415. Malgrat aquesta millora, el batlle ha insistit a evitar trasllats innecessaris, tant dins com fora del municipi, i ha advertit els ciutadans que no s’acostin a la llera del riu “a fer la típica foto”.
Al municipi s’han registrat dos incidents destacats: la caiguda d’un mur d’una finca privada a una via pública, a la zona del Castell d’Empordà, i la inundació d’un garatge. Davant la situació, l’Ajuntament ha tallat els accessos al riu i ha cancel·lat les activitats extraescolars. Aparicio ha recordat que el consistori ja havia activat mesures preventives ahir, com la neteja d’embornals i el seguiment constant del riu, després de rebre avisos per possibles pujades sobtades del cabal.
Onades de 6 metres a l'Estartit
Les pluges també han estat molt persistents a l’Estartit, on des d’ahir al vespre ha plogut de manera continuada, sense xàfecs intensos però sobre terreny ja molt mullat. Segons dades del meteoròleg Josep Pascual, fins a les dues del migdia s’hi han recollit 163 mil·límetres de pluja, als quals cal sumar-ne 24 més del dia anterior. A Torroella de Montgrí, el cabal del Ter s’ha estimat entre els 600 i els 700 metres cúbics per segon, una xifra molt superior a la registrada fa només cinc dies. El temporal marítim també ha estat notable, amb onades d’entre quatre i sis metres.
Així mateix, el temporal ha deixat acumulacions de pluja molt elevades a la comarca amb registres que s’acosten o superen els 200 litres per metre quadrat en menys de 24 hores en punts de la comarca, segons dades del Servei Meteorològic de Catalunya. Destaquen valors com els 160 litres a Pals, els 118 a Torroella de Montgrí o els 173 litres a Palamós-la Fosca, unes quantitats que expliquen la crescuda dels rius i les inundacions registrades a la plana del Baix Ter.
Registres històrics
El Meteocat també ha informat que aquest dimarts —fins a les dues de la tarda— ha estat el dia més plujós dels últims 20 anys a Torroella de Montgrí, amb 145,9 litres per metre quadrat, i a Castell d’Aro, amb 118,5 litres. En aquests mateixos municipis, el 13 d’octubre de 2025 s’hi van registrar 150 i 254 litres respectivament.
En aquest context, els Bombers de la Generalitat i els Mossos d’Esquadra han hagut d’aturar temporalment la recerca d’un home que va ser arrossegat per una riera mentre es trobava a l’interior del seu cotxe, a Palau-sator. El cap de la Regió d’Emergències de Girona, Jordi Martín, ha explicat que el dispositiu s’ha suspès a l’espera que les condicions siguin segures, ja que l’alt cabal i els accessos impracticables impedeixen operar sobre el terreny.
Allargaran les restriccions
Davant la situació, Protecció Civil ha explicat que enviaran una nova alerta ES-Alert als telèfons mòbils per allargar les restriccions de mobilitat a l’Alt i el Baix Empordà fins a la mitjanit. La consellera d’Interior, Núria Parlon, ha indicat que l’episodi de pluges “va a la baixa”, però ha fet una crida a extremar la prudència els pròxims dies, mentre es treballa per recuperar progressivament la normalitat a la comarca.
