Begur pateix destrosses a Aiguablava i afectacions a totes les platges
S'han malmès estructures i hi ha acumulació de restes a tots els punts litorals
El litoral de Begur ha estat un dels més afectats pel temporal de llevant amb les destrosses més importants a Aiguablava, però amb afectacions a totes les platges i cales. L'ajuntament avaluarà la situació de cadascun dels punts litorals per poder actuar. Durant la jornada d'avui s'ha treballat en esllavissades, arbres caiguts i tots els treballs que s'han pogut fer manualment.
L'alcaldessa, Maite Selva, constata que "Aiguablava és el que ha resultat més malmès, però tenim afectacions a totes les platges". Les afectacions són diverses, "estructures pròpiament poques, però moltes pedres i trons que han baixat, el que el mar torna i la pèrdua de sorra".
Aiguablava és la més afectada, on s'han malmès estructures i Sa Tuna una part de les escales.
L'Ajuntament ha actuat en esllavissades, arbre caiguts i totes les afectacions que es poden fer manualment, i altres que hem de fer venir les màquines, contactarem amb les empreses perquè ens facin les feines", informa l'alcaldessa.
Durant la jornada d'ahir es van haver de tancar els accessos a les platges com Sa Riera, Sa Tuna o Aiguablava per la quantitat d'aigua que baixava per les rieres.
