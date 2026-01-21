Inundacions i danys als arrossars de Pals: "ha estat un desastre total"
El president de la Comunitat de Regants del Rec del Molí de Pals assenyala que hi ha amb nombroses motes trencades, lleres desbordades i consideren que un dels motius és la falta de manteniment
Les pluges han provocat greus inundacions als camps d’arròs de Pals on hi ha hagut afectacions importants amb nombroses trencades de motes i lleres desbordades. Segons explica Albert Grassot, president de la Comunitat de Regants del Rec del Molí de Pals, la situació ha estat “un desastre total”. Tot i que no serà fins que baixi l'aigua quan es podrà valorar, han resultat afectats camps agrícoles tant de l'Alt com del Baix Empordà on va trencar el Ter i el Daró.
L'aigua va baixar amb força per la Riera Grossa, que recull les aigües de Palafrugell, Begur, Llofriu, el torrent de Pals i la muntanya de Caramany i Punta de les Gavarres. “La riera ja baixava plena i no va poder engolir tota l’aigua, i això va provocar nombroses trencades i una inundació molt forta dels camps d’arròs”, assenyala Grassot.
A la zona situada sota el nucli de Pals, els danys han estat especialment greus. “Tota la part de la Riera Grossa i la Riera Petita ha patit trencades de motes”, explica el president dels regants. La riera passa per sota Pals i dona la volta per l'estany de Pals on hi ha "dues trencades immenses a la mota". Continua avall i s'hi afegeixen les aigües de Fontanilles, Gualta i altres recs, el que, segons Grassot, "acaba sent una teranyina de recs que acaba arribant al mar".
Un dels principals motius d’aquesta situació, segons constata el president de la Comunitat de Regants del Rec del Molí de Pals, és la manca de manteniment de les rieres. “Tenim pràcticament la mateixa llera de fa 200 anys, però les poblacions han crescut molt, hi ha polígons industrials, molt de formigó i molt de quitrà i quan plou fort, l’aigua baixa com un riu a l’instant i la riera no ho pot assumir”, remarca.
Per això des de la Comunitat de Regants creuen que "la llera hauria d’estar impecable, però els serveis de neteja que es fan són mínims”.
Aquestes afectacions es donen a la part nord del municipi, però també hi ha hagut afectacions importants al sud, especialment pel riu Daró, que ha patit diverses trencades, així com altres rieres de la zona.
La situació es va agreujar per la coincidència de diversos factors, planteja Grassot: dies seguits de pluja, un terreny ja saturat per l’anterior llevantada i la gran quantitat de vegetació acumulada a les lleres. “Ahir mateix, en tres ocasions, vam estar traient canyes del pont de la C-31 per intentar evitar el pitjor, però va ser inviable, hi havia una muntanya de canyes al voral de la carretera, va ser brutal”, relata Grassot.
“El problema és que quan es fa un tap de canyes i brutícia, l’aigua ja no pot anar cap al mar, el nivell puja i puja fins que les motes rebenten”, conclou.
L'extensió afectada és molt gran, i s'espera per aquesta tarda la visita director dels Serveis Territorials del Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació a Girona, Josep Guix.
La llevantada no ha afectat només els camps d'arròs sinó grans extensions de terreny agrícola al Baix i Alt Empordà. Narcís Poch, coordinador del sector de la fruita d'Unió de Pagesos, posava de manifest que serà més endavant quan es podrà valorar, però "si hi ha afectacions de cultius, que els que estarien afectats serien els d'hivern, i civades i blats, és aviat, és molt aviat per dir-ho perquè no ho veurem fins d'aquí a uns dies o setmanes, el que passa és que hi ha molta superfície afectada, s'ha inundat tota la part baixa, de la plana de l'Alt Empordà". Al Baix Ter el trencament del Ter i el Daró també ha causat grans indundacions.
- La llevantada en directe: Preocupació a Girona per la crescuda de l'Onyar
- Girona demana als comerços propers a l'Onyar que tanquin i que els veïns pugin dels baixos pugin a plantes superiors per la llevantada
- L'alcalde de Blanes expulsa Rosa Aladern de l'equip de govern
- Localitzen el cos d’un home a l’interior del cotxe que ha arrossegat la riera a Palau-sator
- Can Sabata: el millor arròs de la Costa Brava segons una enquesta
- Protecció Civil demana restringir la mobilitat a peu i en vehicle a Girona en la zona més propera a l’Onyar
- La llevantada deixa prop de 200 litres en menys de 24 hores a punts del Baix Empordà
- Les imatges de l'Onyar i el Ter plens d'aigua