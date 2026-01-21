Els municipis del Baix Ter critiquen que queden "aïllats" amb els temporals
Les alcaldesses de Verges i Serra de Daró denuncien que les motes han trencat pels mateixos punts que durant el Gloria
Els municipis del Baix Ter critiquen que pateixen un "aïllament crònic" quan hi ha temporals i s'inunden les carreteres i reclamen intervencions urgents als rius Ter i Daró per evitar que es desbordin. L'alcaldessa de Verges, Diana Canals, i la de Serra de Daró, Glòria Marull, han denunciat que les motes han trencat pels mateixos punts que durant el temporal Gloria i lamenten que les estructures es continuen "degradant" sense que es reforcin de manera integral. El temporal ha deixat camps negats i encara queda tallada la carretera Gi-643 a l'altura de Torroella de Montgrí. L'alcalde, Jordi Colomí, indica que al municipi hi ha hagut esllavissades, inundacions a l'Estartit i que el temporal ha arrossegat troncs a la desembocadura del Ter.
