Els municipis del Baix Ter critiquen que queden "aïllats" amb els temporals

Les alcaldesses de Verges i Serra de Daró denuncien que les motes han trencat pels mateixos punts que durant el Gloria

Les fotografies de l'endemà de la llevantada Harry a les comarques gironines

Desaigües de Ter Vell i la zona del Torrent d'en Planes / ajuntament de Torroella / DDG

ACN

ACN

Torroella de Montgrí

Els municipis del Baix Ter critiquen que pateixen un "aïllament crònic" quan hi ha temporals i s'inunden les carreteres i reclamen intervencions urgents als rius Ter i Daró per evitar que es desbordin. L'alcaldessa de Verges, Diana Canals, i la de Serra de Daró, Glòria Marull, han denunciat que les motes han trencat pels mateixos punts que durant el temporal Gloria i lamenten que les estructures es continuen "degradant" sense que es reforcin de manera integral. El temporal ha deixat camps negats i encara queda tallada la carretera Gi-643 a l'altura de Torroella de Montgrí. L'alcalde, Jordi Colomí, indica que al municipi hi ha hagut esllavissades, inundacions a l'Estartit i que el temporal ha arrossegat troncs a la desembocadura del Ter.

