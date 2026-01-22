Comencen a jutjar un acusat que s'enfronta a 10 anys de presó per abusar sexualment d'una menor a la Bisbal d'Empordà
El judici s'ha suspès per la indisposició d'un familiar del processat i l'Audiència l'ha fixat per al 2 de febrer
L'Audiència de Girona ha començat a jutjar un acusat que s'enfronta a 10 anys de presó per abusar sexualment d'una noia de 15 en una festa a la Bisbal d'Empordà el 30 de maig del 2021. Al judici, que es fa a la secció tercera, la víctima que ha explicat que va coincidir amb el processat en un botellot a la zona de l'skatepark. Es coneixien d'abans perquè freqüentaven el mateix grup d'amics. Segons ha detallat, cap a les dues de la matinada es va tombar en un banc perquè es trobava malament pel consum d'alcohol i marihuana i el processat se li va asseure al costat i li va introduir els dits. Durant la vista un familiar el processat s'ha trobat malament i el tribunal ha suspès el judici per demanar atenció mèdica. Continuarà el 2 de febrer.
