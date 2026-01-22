Les obres de renovació de la canonada principal d’aigua arriben a plaça Nova de Palafrugell
• Les obres, amb una durada prevista d’entre tres i sis setmanes, s’executen ara amb l’objectiu que estiguin finalitzades per Setmana Santa, i amb l’objectiu de minimitzar l’impacte per als establiments comercials i de restauració
• L’Ajuntament de Palafrugell i Veolia estan renovant més d’un quilòmetre de la canonada principal de transport d’aigua de la localitat, una actuació que inclou el seu desdoblament en un conducte de transport i un altre de distribució.
Comença una nova fase de les obres de renovació de la canonada principal d’aigua potable de Palafrugell, que arriben al tram central del municipi i afecten plaça Nova i un tram del carrer Cavallers. L'ajuntament informa que l'actuació, necessària per millorar el servei d’aigua, té una durada prevista d’entre tres i sis setmanes, i que les obres s’executaran de manera progressiva amb l’objectiu de reduir al màxim les afectacions a l’activitat econòmica i al dia a dia del centre de Palafrugell.
L’actuació s’executa en aquestes dates per poder arribar a Setmana Santa amb els treballs finalitzats en aquest àmbit central del municipi. El calendari d’aquest tram s’han dialogat i consensuat amb els establiments i comerciants de la zona afectada, així com amb l’Associació de Comerciants Oohxigen.
Aquestes tasques formen part del projecte que l’Ajuntament de Palafrugell està executant conjuntament amb l’empresa concessionària del servei, Veolia, per completar la renovació de més d’un quilòmetre de longitud de la canonada principal de transport d’aigua que dona servei al municipi. Les tasques de millora, que es van iniciar el juliol passat i que s’estendran fins a l’abril d’enguany, arriben ara a la tercera i darrera fase, que continuarà pel tram del carrer Cavallers que dona a plaça Nova. Posteriormen s’executarà el tram del carrer Caritat. Cal tenir en compte que aquesta canonada creua tot el municipi d’est a oest, i que la resta de trams ja s’han renovat.
Les actuacions, que s’estan realitzant en diferents carrers del centre del municipi, consisteixen en la instal·lació de dues canonades que funcionaran de manera complementària: una d’elles s'encarregarà de transportar l'aigua des del dipòsit de Cantallops fins a les diverses connexions o ramificacions al llarg del seu recorregut. L’altra, que estarà connectada a l’anterior, distribuirà l'aigua fins a les escomeses individuals, és a dir, fins als punts de connexió de cada habitatge, local o edifici que necessiti subministrament d'aigua. D’aquesta manera, el servei d’aigua guanya resiliència perquè, en cas de detectar incidències o aplicar millores operatives, es reduiran significativament les interrupcions en el subministrament.
El projecte, que s'emmarca dins de la redacció per part de Veolia del Pla Director de l’Aigua 2025 de Palafrugell, inclou també la sectorització de la xarxa, de manera que es pugui tenir un millor control sobre cada zona de distribució, i així poder detectar de forma primerenca possibles incidències. Amb aquest conjunt d’intervencions, es podrà garantir que la pressió de l’aigua arribi de forma estable a les llars i es preveu millorar un 1,4% el rendiment de la xarxa municipal. Cal dir que l’eficiència de la xarxa de Palafrugell està a prop del 80%, per sobre de la mitjana de Catalunya que se situa en el 74%. Tanmateix, és un objectiu comú seguir avançant en la millora continuada de les infraestructures del servei a través de la renovació i la digitalització.
"La nova instal·lació permetrà separar la xarxa en una canonada de transport i una de distribució, fet que garantirà una millor pressió de l’aigua, reduirà les pèrdues i assegurarà un subministrament més estable i eficient”
Addicionalment, es renovaran 94 escomeses i s’instal·laran els comptadors amb telemesura pendents d'executar a la zona de les obres, fent que aquest tipus d’aparells assoleixi ja el 94% en tot el municipi. La telemesura és un sistema que permet incrementar l’eficiència del subministrament, ja que ofereix la possibilitat de detectar fuites de forma ràpida, monitorar el consum d’aigua en temps real, i així poder minimitzar l’aigua no registrada. A més, amb les dades obtingudes es pot fer una gestió més optimitzada a l’hora de planificar la xarxa de distribució, oferint a ciutadania i institucions informació precisa sobre el servei amb l’objectiu de mitigar possibles pèrdues d’aigua o consums excessius.
També, en el cas que sigui possible, es traslladaran els comptadors interiors a l’exterior de les façanes per tal que puguin ser més accessibles i donar compliment al Reglament del Servei d’Aigua.
"Aquestes obres no només beneficiaran, amb un millor servei, a les persones usuàries dels carrers on es duran a terme les millores, sinó al conjunt dels habitants de Palafrugell, donat que la nova canonada de transport donarà més resiliència al servei d’aigua”
Les actuacions estan sent executades per Veolia i compten amb el finançament de l’Agència Catalana de l’Aigua i el Pla Únic d’Obres i Serveis de la Generalitat de Catalunya. En total, un equip tècnic format per nou persones vetllen per l’execució dels treballs de millora en aquest període. Les obres es duen a terme en tres fases en diferents trams del centre de Palafrugell, que comprèn els carrers Nou, Vicenç i Vives, Caritat, Quatre Cases, Cavallers, Sant Sebastià, General Castaños, Tarongeta i plaça Nova.
L’alcalde accidental de Palafrugell, Marc Piferrer, destaca que “la nova instal·lació permetrà separar la xarxa en una canonada de transport i una de distribució, fet que garantirà una millor pressió de l’aigua, reduirà les pèrdues i assegurarà un subministrament més estable i eficient”.
Per la seva part, el director de Veolia Aigua Girona-Costa Brava, Albert Ruart, assegura que “aquestes obres no només beneficiaran, amb un millor servei, a les persones usuàries dels carrers on es duran a terme les millores, sinó al conjunt dels habitants de Palafrugell, donat que la nova canonada de transport donarà més resiliència al servei d’aigua”.
