L'hospital de Palamós amplia el servei d'hemodiàlisi
Actualment compta amb quatre llits més fins a un total de 23
Aquesta setmana ha entrat en funcionament l’ampliació del Servei d’Hemodiàlisi de l’Hospital de Palamós, ubicat a la planta 0 de l’Edifici Fleming.
Aquesta actuació estava prevista dins les obres de reforma de la planta 0 de l’Edifici Fleming, on també s’han habilitat les noves consultes externes de l’Hospital de Palamós, obertes el passat mes de novembre.
L’àrea reformada del Servei d’Hemodiàlisi té una superfície de 200 m². Amb aquesta ampliació, el servei passa a disposar de 23 llits, quatre més que anteriorment, un dels quals està situat en un box tancat. La inversió total destinada a l’obra i a l’equipament ha estat de 262.739 €.
L’ampliació d’aquest espai permetrà oferir una atenció de més qualitat als usuaris, així com millorar les condicions de treball dels professionals, que ara disposen d’un entorn més ampli, agradable i funcional. Pel que fa a la decoració, s’han utilitzat tons més càlids, agradables i lluminosos, i una de les sales s’ha decorat amb un quadre lluminós de grans dimensions que contribueix a humanitzar l’espai.
