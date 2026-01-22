La Policia Local de la Bisbal realitza 9.411 intervencions i 28 detencions el segon semestre
El 35% de les actuacions corresponen a l'àmbit de la seguretat ciutadana
La Policia Local de la Bisbal va portar a terme un total de 9.411 intervencions durant el segon semestre, amb una mitjana mensual de 1.344 actuacions. D’aquestes, més de 3.200 van estar centrades en la seguretat ciutadana, el que representa gairebé el 35% del total, amb serveis que inclouen vigilàncies dinàmiques (1.337) i estàtiques (749), identificacions (744) , actuacions per alarmes (156) i intervencions en baralles o discussions (114). Durant aquest període, es van registrar 28 detencions relacionades amb aquests incidents.
L’activitat policial va mostrar variabilitat al llarg dels mesos. El mes d’agost va registrar el màxim d’actuacions, gairebé 1.700, un 26% per sobre de la mitjana, mentre que octubre va ser el mes amb menys intervencions, 1.151, un 14% per sota de la mitjana. L’àrea de proximitat comunitària va sumar gairebé 3.900 actuacions, gairebé el 41% del total, i la policia administrativa va registrar més de 1.300 serveis, segons informa l'ajuntament en un comunicat.
967 procediments sancionadors
Pel que fa als procediments sancionadors, se’n van tramitar 967 durant el semestre. D’aquestes, 64 estaven relacionades amb seguretat ciutadana, 256 amb incompliment d’ordenances municipals -principalment per incivisme- i 647 per trànsit. A més, es van dur a terme 56 actuacions específiques per incidències d’incivisme, i la Policia Local va gestionar 264 denúncies per estacionament indegut, 99 controls de gual, 90 serveis amb grua i 87 expedients per vehicles abandonats a la via pública.
En l’àmbit de trànsit, es van registrar 641 actuacions, incloent-hi 55 accidents, dels quals només un va causar un ferit greu, 18 amb ferits lleus i 36 sense ferits. També es van realitzar 27 assistències en carretera i 19 proves d’alcoholèmia, mostrant un seguiment actiu de la seguretat viària.
L’alcalde Òscar Aparicio ha destacat que «la tasca de la Policia Local és imprescindible per mantenir la convivència ciutadana i el gaudi per a tothom dels espais públics». També ha afegit que «aquestes xifres, combinades amb les actuacions especials durant les festes de Nadal, han permès incrementar la pressió sobre aquells que no respecten la normativa municipal i alteren la convivència, i alhora demostren el compromís dels agents amb la ciutadania», informa en el comunicat.
- Furor pel nou Ikea a Girona: 300 euros per bescanviar pel primer client
- Denuncien que l’alcalde de Sant Martí Vell va mentir sobre la informació que tenia respecte a la visita de la família reial al municipi
- Localitzen el cos d’un home a l’interior del cotxe que ha arrossegat la riera a Palau-sator
- És oficial: les empreses hauran d’informar dels salaris que paguen d'aquesta manera
- Pep Prieto: 'Em sento afortunat de no estar creixent en la Girona d’ara
- Les fotos de la inauguració de l'IKEA de Girona
- Suspenen tota la circulació de Rodalies a Catalunya després de dos descarrilaments
- Un tren impacta amb una roca entre Blanes i Maçanet i perd un eix sense causar ferits