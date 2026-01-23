Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Unió de Pagesos exigeix al Govern que millori el manteniment de les rieres del Baix Empordà per combatre les inundacions

El sindicat agrari reclama que l'administració sigui responsable dels danys provocats "per la seva inacció"

Molts dels camps del Baix Ter han quedat negats

Molts dels camps del Baix Ter han quedat negats / Maria Garcia/ACN

ACN

ACN

Girona

Unió de Pagesos exigeix al Govern que millori el manteniment de les rieres del Baix Empordà per combatre les inundacions com les que va provocar el temporal Harry. El sindicat considera que la brutícia i el mal estat dels rius són factors "determinants" per evitar els desbordaments; i ha reclamat també a l'Agència Catalana de l'Aigua (ACA) que apliquin mesures perquè no es tornin a repetir episodis similars. A més, ha demanat tant a l'executiu com a l'ACA que "siguin responsables dels danys provocats per la seva inacció en el manteniment anual de les lleres de rius i rieres". Unió de Pagesos posa com a exemple el desbordament de les rieres de Palau-Sator i de Pals, que habitualment estan "plenes de brossa i restes vegetals".

La brutícia, la manca de manteniment i el mal estat de les rieres del Baix Empordà són factors "determinants" en les inundacions que va provocar el pas del temporal Harry per les comarques gironines, segons Unió de Pagesos. Per això, el sindicat ha reclamat tant al Govern com a l'ACA que millorin el manteniment d'aquests espais per evitar que en un futur es puguin repetir episodis similars.

Així mateix, Unió de Pagesos considera que la Generalitat i, particularment l'ACA i el Departament d'Agricultura, han de ser responsables tant del seu patrimoni hídric com dels seus efectes sobre la propietat privada dels ciutadans, especialment de la pagesia. Per això, ha exigit als dos organismes que siguin responsables dels danys provocats per "la seva inacció" en el manteniment anual de les lleres de rius i rieres.

Així ho han traslladat els representants d'Unió de Pagesos durant la reunió que han mantingut aquesta setmana amb el conseller d'Agricultura, Òscar Ordeig, a la Tallada d'Empordà (Baix Empordà). A més, han demanat que les persones afectades pels aiguats puguin utilitzar l'aplicació 'FotoDun' per tal de comunicar i acreditar els danys davant la Conselleria, i així facilitar els tràmits.

Notícies relacionades

El sindicat ha posat com a exemple de manca de manteniment el desbordament de les rieres de Palau-Sator i de Pals, "ambdues habitualment plenes de brossa i restes vegetals". "Dos casos que se sumen també al de la reclosa d'Ullà, que ja havia quedat malmesa pel temporal de principi d'any, i que dimarts va acabar de col·lapsar", han lamentat.

