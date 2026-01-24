La Generalitat invertirà 50 milions per millorar les carreteres del Baix Ter i els alcaldes exigeixen el compliment del calendari
La Secretaria General de Mobilitat va detallar els projectes amb actuacions destacades a la GI-643, GI-633, GI-634 i la C-31"
La seguretat viària al Baix Ter ha estat un tema de debat persistent, especialment després dels tràgics accidents mortals que van commocionar la comarca l'any passat, un a Gualta i un altre a Rupià.
Divendres passat, a Torroella de Montgrí, es va celebrar una reunió clau entre els responsables de Mobilitat de la Generalitat i els alcaldes de la zona per definir el futur de les infraestructures viàries del Baix Empordà. Els compromisos adquirits van portar un anunci d'inversió de 50 milions d'euros per millorar les carreteres, un pla que els municipis van valorar positivament, però que no deixen de vigilar fins que es compleixin els terminis establerts.
Les obres de millora inclouen actuacions urgents a les principals vies de la comarca, com la GI-642, GI-633, GI-634 i la C-31. Aquestes actuacions preveuen eixamplaments de calçada, la creació de noves rotondes, millores en els accessos, la instal·lació de noves parades de bus i itineraris per a vianants per garantir més seguretat als usuaris de les carreteres. Entre les obres més destacades hi ha la millora del tram de la GI-643 entre la Pera i Parlavà, així com el condicionament de les carreteres que connecten Colomers, Verges i altres poblacions properes. També s’inclou l’eixamplament de la C-31 entre Ullà i Verges, un projecte llargament esperat per millorar l'accés a la zona.
Calendari obres
La Secretaria General de Mobilitat va detallar, durant la reunió, l'estat dels diferents projectes de condicionament i millora viària al Baix Ter. Un dels projectes més destacats és el condicionament de la GI-642, tram entre la Pera i Parlavà, que es troba en fase de redacció, amb una inversió prevista de 6,5 milions d’euros. Aquesta obra preveu l’eixamplament de la carretera, l’ordenació d’accessos, la creació d’una nova rotonda a la C-66 i dues rotondes a prop del sòl urbà de Rupià. S’espera que l’audiència pública es faci durant el 2026.
Un altre projecte important és el condicionament de la GI-643 entre Parlavà i Serra de Daró, que es troba en una fase avançada, amb una inversió de 7,1 milions d’euros. Aquesta actuació inclou l’eixamplament de la calçada, noves rotondes a Sant Iscle i Fonolleres, així com noves parades de bus. La Generalitat preveu celebrar l’audiència pública al primer semestre de 2026, amb una possible licitació per al segon semestre de 2026.
També s’està treballant en el condicionament de la GI-643 entre Serra de Daró, Gualta i Torroella de Montgrí, amb una inversió prevista de 6,5 milions d’euros. Aquesta obra preveu l’eixamplament de la carretera fins a la C-31 i millores a la intersecció de Gualta i la corba del Mas Bahí. L’audiència pública està prevista per al 2026.
Pel que fa a la GI-633 i GI-634, que uneixen Colomers i Verges, el projecte ja està redactat i té un pressupost de 14,1 milions d’euros. Aquest projecte inclou l’ampliació de la calçada fins a 9 metres, la creació d’un nou itinerari per a vianants paral·lel a la carretera i la construcció de noves rotondes a les travesseres de Colomers i Jafre. La Generalitat preveu que la seva aprovació definitiva sigui al primer trimestre de 2026, amb la licitació prevista per al segon semestre de 2026.
D’altra banda, l’eixamplament de la C-31 entre Ullà i Verges, amb una inversió de 10 milions d’euros, es troba actualment en fase d’estudi, i la licitació del projecte està prevista per al 2026, amb la redacció del projecte a iniciar-se el 2027. També es preveuen actuacions de millora de la seguretat a la C-31 i la travessera d’Ullà fins a Torroella de Montgrí, amb un pressupost de 1,7 milions d’euros, que inclou itineraris per a vianants, nous passos de vianants, semàfors i mesures de pacificació. Aquestes obres estan en execució, amb finalització prevista a l’estiu de 2026.
Les obres de millora del ferm a la GI-631 entre Colomers i Sant Mori, amb un pressupost de 1,9 milions d’euros, s’acabaran durant el primer trimestre de 2026, mentre que la millora de la seguretat a la C-252 a Ultramort, amb una inversió de 1,6 milions d’euros, està prevista per ser licitada durant el 2026.
Atents al calendari
Els alcaldes del territori i la plataforma ciutadana creada per defensar millores viàries van considerar que, tot i la bona notícia de l’inici dels treballs, cal que el Departament de Territori compleixi els compromisos amb determinació.
En els darrers mesos, la situació de les carreteres s’ha vist agreujada per episodis de pluja que han afectat greument les vies i les comunicacions entre els municipis. El tram entre Torroella i l’Estartit, especialment conflictiva durant l’estiu, és un dels punts més crítics. Els veïns de la zona no van dubtar a mobilitzar-se, com a resposta als accidents mortals de Gualta i Rupià, que van reobrir les ferides de la sinistralitat en aquestes vies que, des de fa més d'una dècada, esperen una reforma que semblava inajornable.
Però, com van recordar els alcaldes, la història de les promeses incompletes per part de la Generalitat pesa sobre les espatlles de l’administració local, i la paciència s’esgota.
En aquest sentit, Torroella de Montgrí va reafirmar el seu compromís institucional de treballar conjuntament amb la resta de municipis del territori per garantir que aquestes inversions es materialitzin i que el Baix Ter disposi d’unes infraestructures viàries segures, modernes i adaptades als reptes de mobilitat i als episodis climàtics extrems.
Actuacios per Torroella
Abans de la reunió conjunta amb els alcaldes i alcaldesses, l’alcalde de Torroella de Montgrí, Jordi Colomí, i membres de l’equip de govern municipal es van reunir amb els responsables de la Secretaria General de Mobilitat per analitzar dues actuacions estratègiques que afecten directament el municipi: la construcció de l'antena sud de Torroella i la nova rotonda d'accés a la urbanització Les Dunes, amb noves parades de bus a la GI-641.
L’antena sud de Torroella de Montgrí és un projecte que busca descongestionar les cues que sovint es generen al pont del riu Ter, especialment durant l’època d’estiu. El projecte preveu la construcció d’un nou tram de carretera de 0,75 km amb noves rotondes, creant una alternativa a l’est per descongestionar aquesta zona tan conflictiva. El projecte es troba actualment en fase de redacció i compta amb una inversió prevista de 3,5 milions d'euros. A més, es preveu sotmetre’l a informació pública durant la tardor de 2026. Aquest projecte inclou una nova rotonda a l'antic escorxador (a la cruïlla del carrer Doctor Molinas amb el camí del Molí i la C-31), la connexió fins al carrer de la Santa Espina i una nova rotonda que enllaçarà amb la GI-641 en direcció a l’Estartit. La previsió del Departament de Territori és que l’execució de les obres es pugui dur a terme en un termini d’entre dos i tres anys.
D’altra banda, el segon projecte presentat consisteix en la construcció d’un giratori a l’accés de la urbanització Les Dunes, així com la creació de noves parades de bus a diversos punts de la GI-641, la carretera que connecta Torroella de Montgrí amb l’Estartit. Aquest projecte ja està redactat i la Generalitat preveu licitar les obres durant el primer semestre de 2026, amb la intenció de començar les obres a finals d’aquest mateix any, informa el consistori.
La trobada de tots els representats del Baix Ter, celebrada a l’Ajuntament de Torroella de Montgrí, va estar presidida pel secretari general de Mobilitat i Infraestructures, Manel Nadal, i va comptar amb la participació de David Prat Soto, director general d’Infraestructures de Mobilitat; Maria Calix Obensa, subdirectora general d’Infraestructures; Antoni Conejero Carceles, director dels Serveis Territorials de Carreteres de Girona, i Pedro Malavia Cuevas, subdirector general de Programació i Execució. També hi van assistir representants municipals del Baix Ter, així com membres de la plataforma ciutadana per a la millora de les carreteres del territori. Els representants institucionals que van participar a la reunió van ser Jordi Colomí, alcalde de Torroella de Montgrí; Josep López, alcalde d’Ullà; Jaume Fontdevila, alcalde de Gualta; Gloria Marull, alcaldessa de Serra de Daró; Diana Canals, alcaldessa de Verges; Josep Molinas, alcalde de Bellcaire d’Empordà; Èlia Bantí, alcaldessa de Jafre; Elena Burgos, regidora de l’Ajuntament de la Tallada d’Empordà; Miquel Pallés, alcalde d’Ultramort; Llúcia Fernàndez, alcaldessa de la Pera; Joaquim Sabrià, alcalde de Parlavà; i Ramón Siliceo, regidor en representació de l’EMD de l’Estartit. També hi van estar presents els representants de la plataforma ciutadana per a la millora de les carreteres del Baix Ter, Lluís Galan i Francesc Baquer.
- Si el teu fill neix en un d’aquests tres mesos serà més intel·ligent, segons la ciència
- Tanca Formaticum, el restaurant de Girona especialitzat en la cuina del formatge
- Polèmica a Girona: queixes per una furgoneta del Banc de Sang aparcada en places per a persones amb mobilitat reduïda
- SOS Costa Brava atribueix els despreniments a Llançà a la construcció en 'llocs impossibles
- L’Exèrcit busca 71 soldats professionals per al regiment de Sant Climent Sescebes
- Interior multa amb 300 euros el portaveu dels antimonàrquics de Girona per la protesta contra els Reis a Sant Martí Vell
- Enxampen dues dones mentre carregaven al cotxe productes robats de dues botigues d’Olot per valor de 800 euros
- Projecten una sala de concerts al carrer Emili Grahit de Girona