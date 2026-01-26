Detingut a Platja d'Aro un multireincident "hiperactiu": acusat de quatre robatoris i enxampat dues vegades en 24 hores
Els Mossos enxampen el lladre després d'entrar en un bloc d'apartaments de Platja d'Aro i l'endemà, després de passar a disposició judicial, torna a actuar a Sant Feliu
Un home de 34 anys, amb un llarg historial policial, va acabar detingut pels Mossos d'Esquadra dos cops en poques hores al Baix Empordà. Primer, a Platja d’Aro, enxampat quan sortia d’un edifici després d’entrar a robar. I, un cop posat en llibertat judicial, va tornar a caure el mateix dia a la tarda per un nou robatori, aquest cop a Sant Feliu de Guíxols.
Els fets van començar cap a dos quarts de set de la tarda del dia 20 de gener, al carrer Verona Terol de Platja d’Aro. Una patrulla va fixar-se en una bicicleta recolzada a la façana d’un bloc d’habitatges i, mentre comprovaven què hi feia allà, van veure un home saltant la tanca des de l’interior de l’edifici cap al carrer.
El van aturar de seguida. A sobre hi duia una bossa amb una radial i el carregador, i també un trepant, però no va saber justificar d’on havien sortit. Al cap de poca estona va acabar admetent que la bicicleta l’havia agafat del garatge del mateix edifici. A terra, els agents hi van trobar un cadenat tallat, just al punt on suposadament era la bicicleta. Va quedar detingut per robatori amb força.
La història, però, no s’acabava aquí. Poc després, els Mossos van rebre l’avís d’un altre robatori del mateix dia en un pàrquing particular del carrer Rec del Molí, a pocs metres d’on l’havien interceptat. D’allà, l’autor s’havia endut una bossa amb diverses eines. Les comprovacions van permetre lligar caps: era el mateix home, i aquelles eines haurien servit per tallar el cadenat de la bicicleta.
A més, el multireincident ja tenia pendent una ordre de detenció per un fet del 13 de gener a S’Agaró, quan hauria accedit a un domicili forçant la porta del pàrquing. Aquell dia no s’hi va endur res, però la investigació també el va situar com a autor de l’assalt.
Lliure i arrestat de nou
Va passar a disposició judicial el 21 de gener, però la tarda del mateix dia va tornar a ser detingut. Els Mossos de Sant Feliu de Guíxols van rebre una nova alerta: un robatori en una casa del municipi, d’on s’hauria endut una altra bicicleta.
