Esquerra impulsarà mocions als ajuntaments de la Vall d'Aro per reclamar el nou parc de Bombers
El partit demana un calendari i la construcció urgent del nou equipament
Esquerra Republicana portarà als ajuntaments de la Vall d’Aro i voltants una moció per reclamar al Govern que comenci d’una vegada la construcció del nou parc de Bombers de la Vall d’Aro. Ho fa per donar continuïtat a la resolució aprovada al Parlament el 28 de maig de 2025, que ja demanava que el projecte fos una prioritat i es tirés endavant com més aviat millor.
Els republicans avisen que la situació de l’actual parc és insostenible: està en una zona inundable i les instal·lacions són velles i petites per al servei que han de donar. Els mateixos bombers han denunciat que treballen en condicions molt precàries —amb barracons, problemes d’humitats i plagues— i que, a més, falten recursos i vehicles bàsics que haurien de tenir segons la carta de serveis.
Per això, Esquerra recorda que l’Ajuntament de Castell d’Aro, Platja d’Aro i S’Agaró ja ha cedit els terrenys perquè el nou parc es pugui fer sense més excuses ni dilacions. El nou equipament és clau per garantir un servei d’emergències a l’altura per a municipis com Castell d’Aro, Platja d’Aro i S’Agaró, Calonge i Sant Antoni, Sant Feliu de Guíxols i Santa Cristina d’Aro, un territori amb risc d’incendis i molta pressió residencial i turística.
En aquest sentit, reclamen a la Generalitat que deixi de parlar de previsions a llarg termini i que concreti ja el projecte i un calendari clar d’execució, informa el partit en un comunicat. La conselleria d'Interior va assegurar el desembre a l'ACN que hi ha previst fer un nou equipament en el Pla Estratègic Bombers 2030, un tema que els mateixos Bombers demanen concretar amb dates.
