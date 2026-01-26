Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
RodaliesnevadesMinneapolisAsprillaValentino Rossiagenda Girona
instagramlinkedin

Esquerra impulsarà mocions als ajuntaments de la Vall d'Aro per reclamar el nou parc de Bombers

El partit demana un calendari i la construcció urgent del nou equipament

Els Bombers denuncien l'estat del parc de la Vall d'Aro

Els Bombers denuncien l'estat del parc de la Vall d'Aro

Veure Galeria

Bombers del parc de la Vall d'Aro denuncien que treballen en condicions "indignes" / Cedida ACN

Esquerra Republicana portarà als ajuntaments de la Vall d’Aro i voltants una moció per reclamar al Govern que comenci d’una vegada la construcció del nou parc de Bombers de la Vall d’Aro. Ho fa per donar continuïtat a la resolució aprovada al Parlament el 28 de maig de 2025, que ja demanava que el projecte fos una prioritat i es tirés endavant com més aviat millor.

Els republicans avisen que la situació de l’actual parc és insostenible: està en una zona inundable i les instal·lacions són velles i petites per al servei que han de donar. Els mateixos bombers han denunciat que treballen en condicions molt precàries —amb barracons, problemes d’humitats i plagues— i que, a més, falten recursos i vehicles bàsics que haurien de tenir segons la carta de serveis.

Per això, Esquerra recorda que l’Ajuntament de Castell d’Aro, Platja d’Aro i S’Agaró ja ha cedit els terrenys perquè el nou parc es pugui fer sense més excuses ni dilacions. El nou equipament és clau per garantir un servei d’emergències a l’altura per a municipis com Castell d’Aro, Platja d’Aro i S’Agaró, Calonge i Sant Antoni, Sant Feliu de Guíxols i Santa Cristina d’Aro, un territori amb risc d’incendis i molta pressió residencial i turística.

Notícies relacionades

En aquest sentit, reclamen a la Generalitat que deixi de parlar de previsions a llarg termini i que concreti ja el projecte i un calendari clar d’execució, informa el partit en un comunicat. La conselleria d'Interior va assegurar el desembre a l'ACN que hi ha previst fer un nou equipament en el Pla Estratègic Bombers 2030, un tema que els mateixos Bombers demanen concretar amb dates.

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents