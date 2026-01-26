L'Oficina d'Atenció al Ciutadà de Palafrugell atén gairebé 25.000 persones en un any
L'OAC va atendre una mitjana de 88 persones al dia, amb pics mensuals destacats als mesos de primavera i estiu
L’Oficina d’Atenció al Ciutadà de Palafrugell va registrar al llarg del 2025 un total de 24.587 persones ateses.
Segons les estadístiques recollides, l’OAC va atendre una mitjana de 88 persones al dia, amb pics mensuals destacats als mesos de primavera i estiu. El mes amb més volum d’atencions va ser abril, amb més de 2.200 persones ateses, mentre que els mesos d’hivern concentren un volum lleugerament inferior però estable.
Pel que fa als temps d’espera, les dades indiquen una gestió eficient del servei, segons ha informat l'Ajuntament.
27 minuts d'espera
La mitjana de temps d’espera se situa entorn dels 27 minuts, mentre que el temps mitjà d’atenció és d’uns 12 minuts, fet que permet donar resposta a un volum elevat de consultes amb una atenció personalitzada.
El govern considera que aquestes "xifres posen de manifest el paper clau de l’Oficina d’Atenció al Ciutadà com a servei de proximitat, que facilita l’accés de la ciutadania a la informació i als tràmits municipals, i contribueix a millorar la relació entre l’Ajuntament i els veïns i veïnes del municipi".
L’Oficina d’Atenció al Ciutadà de Palafrugell és el servei municipal encarregat de facilitar i simplificar la relació de la ciutadania amb l’Ajuntament. Amb quatre punts d’atenció personalitzada, l’OAC informa sobre tràmits i gestions municipals, registra documentació, lliura certificats digitals idCAT, gestiona queixes i suggeriments i ofereix informació general sobre la ciutat i l’activitat municipal.
- Sis centres sanitaris gironins van detectar la presència de rosegadors l'any passat
- La cara menys visible de l'ARRO dels Mossos
- Aquestes són les millors pastisseries de Girona
- Rescaten tres excursionistes a Setcases que no podien avançar per la neu i el torb
- La granja La Selvatana, 'un hotel de vaques
- Un conductor de 19 anys, positiu en alcohol i drogues, presumpte autor de la mort d'un ciclista a Subirats
- Absolts de donar una pallissa a tres joves perquè les víctimes diuen ara que no recorden res
- Quin hauria de ser el teu sou segons el teu lloc de feina? Consulta'l a la calculadora salarial