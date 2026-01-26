Pals adjudica per 11,9 milions el nou contracte d'escombraries que incorpora el porta a porta
El servei l'assumirà Servitransfer, S.L per als propers vuit anys
L’Ajuntament de Pals el nou contracte del servei de recollida de neteja de residus sòlids i urbans, transport de les diferents fraccions a les plantes de tractament, neteja viària i neteja dels accessos a les platges per 11.952.137,86 euros. Té una durada de vuit anys amb possibilitat de pròrroga d'un any més.
L'empresa Servitransfer, S.L ha estat l'adjudicatària.
En els mesos vinents es posarà en marxa la implantació progressiva del sistema de recollida selectiva porta a porta.
Segons l'Ajuntament, el canvi de model "permetrà incrementar els índexs de reciclatge, millorar la separació dels residus i avançar cap a una gestió més eficient i sostenible, en línia amb els objectius ambientals del municipi i la normativa vigent".
El nou contracte incorpora eines de gestió i control del servei que permetran millorar-ne el seguiment, l’eficiència i la qualitat.
Amb aquesta adjudicació, l’Ajuntament de Pals manifesta que garanteix la continuïtat i la millora d’un servei essencial per al municipi, amb especial atenció a la qualitat de l’espai públic, la gestió responsable dels residus i la sostenibilitat ambiental, tant per a la població resident com per a l’activitat turística.
