CARNAVAL
Carnaval de Sant Feliu de Guíxols 2026 | Programa d'actes
Consulta la programació del carnaval de Sant Feliu de Guíxols 2026
Divendres 6 de febrer
- La cursa que desperta el Carnaval: A les 19 h, sortida. Cursa popular de 6 Km. per donar el tret de sortida al Carnaval on tots els participants hauran d’anar disfressats. La sortida i arribada es farà des dels Jardins Juli Garreta. Hi haurà fi de festa amb servei de bar i música. Organitza: Colla Els Festuks. Preu Inscripció 10 € (per a més informació sobre les inscripcions contacteu amb la colla).
Dissabte 7 de febrer
- Cercavila de colles: A les 18 h, convocatòria; i a les 18.30 h, sortida. Les colles de la ciutat sortiran des de tres punts de sortida diferents (Plaça Mercat, Parc Miquel Murlà i Plaça Salvador Espriu) per celebrar l’inici del Carnaval. Organitza: Federació de Colles de Carnaval Ganxones.
- Sopar de colles i traspàs de "la Bomba": A les 21 h. Sopar popular de les colles de carnaval (cadascú se’l porta) a l’envelat del Guíxols Arena. De 20.30 a 22.30 h. tots els nens i nenes podran gaudir d’un espai d’animació i tallers amb en “Suret”. Tot seguit: traspàs de “La Bomba”, proclamació de les Padrines del Carnaval Ganxó i presentació dels Carnestoltes 2026. Festa amb FUNDACIÓN IBIZA i MON DJ. Organitza: Associació de Festes Ganxones. Preu del tiquet: 3 € (informació sobre la venda de tiquets als responsables de cada colla). Obertura de portes a les 20.30 h.
Dijous 12 de febrer
- Rua de Carnaval amb la cobla Gaziel: A les 10.30 h. Cercavila amb inici a l’Escola Gaziel que recorrerà els carrers del Centre Ciutat. Organitza: Escola de Música.
- Marxingband de Carnestoltes: A les 18 h. Cercavila musical pels carrers del Centre Ciutat. Organitza: Escola de Música
- Festa infantil de disfresses: A les 17.30 h. Ball de disfresses infantil a l’envelat del Guíxols Arena amb l’espectacle L’HORA DE DONAR-HO TOT de la Cia. ELS ATRAPASOMNIS. A l’entrada, en “Suret” oferirà un berenar per a tots els nens i nenes fins a esgotar existències. Entrada gratuïta. Obertura de portes a les 17 h.
- Festa de dijous gras: A les 22 h. Acte de presentació del Carnaval a l’envelat del Guíxols Arena, pregó de les Padrines del Carnaval Ganxó i pregó inaugural Ses Majestat Carnestoltes 2026. A LES 22.30 h. Festa amb THE TXANDALLS + DJ KZU. Preu de l’entrada: 6 € sense consumició. Aforament limitat
Divendres 13 de febrer
- Presentació de colles i pregons de les Padrines i dels Carnestoltes: A les 12 h. Presentació de totes les colles participants a la Rua del Divendres i pregó de les Padrines del Carnaval Ganxó i Sa Majestat Carnestoltes 2026 a l’envelat del Guíxols Arena. Entrada gratuïta. Obertura de portes a les 11.30 h.
- Rua del divendres: A les 18 h. Desfilada de carrosses i comparses. Recorregut: Ctra. Girona (cantonada amb Rambla Joan Bordàs), Placeta Sant Joan, la Rambla (cantonada Passeig del Mar).
- Ball del Tongo: A les 23.30 h. Ball amb DJ DOLÇA i WASA CORPORATION a l’envelat del Guíxols Arena. A la una de la matinada lliurament de premis de la Rua. Preu de l’entrada: 7 € sense consumició (abans del lliurament de premis es donarà prioritat d’accés als membres de les colles de carnaval). Obertura de portes a les 23 h. Aforament limitat.
Diumenge 15 de febrer
- Rua del matí: A les 11 h. Desfilada festiva de les colles de carnaval. Recorregut: Carrer Colom, Passeig dels Guíxols i Passeig del Mar.
Dimecres 18 de febrer
- Enterrament de la sardina: A les 20 h. Seguici mortuori de les colles de Carnaval. Recorregut: Nau de les carrosses fins a la Plaça del Mercat.
- Sardinada popular: A les 21 h. Sardinada popular a la Plaça del Mercat.
Venda anticipada d'entrades per al dijous Gras i ball del Tongo
A l’Oficina de Turisme (La Rambla, 22). Horaris: de dilluns a dissabte de 10 a 18 h i diumenge de 10 a 14 h. Pagament amb targeta bancària.
