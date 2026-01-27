Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Carnaval de Sant Feliu de Guíxols 2026 | Programa d'actes

Consulta la programació del carnaval de Sant Feliu de Guíxols 2026

La colla Els Tremendus, durant el Carnaval de Sant Feliu de Guíxols 2025.

La colla Els Tremendus, durant el Carnaval de Sant Feliu de Guíxols 2025. / Colla Els Tremendus

Redacció

Redacció

Sant Feliu de Guíxols

Divendres 6 de febrer

  • La cursa que desperta el Carnaval: A les 19 h, sortida. Cursa popular de 6 Km. per donar el tret de sortida al Carnaval on tots els participants hauran d’anar disfressats. La sortida i arribada es farà des dels Jardins Juli Garreta. Hi haurà fi de festa amb servei de bar i música. Organitza: Colla Els Festuks. Preu Inscripció 10 € (per a més informació sobre les inscripcions contacteu amb la colla).

Dissabte 7 de febrer

  • Cercavila de colles: A les 18 h, convocatòria; i a les 18.30 h, sortida. Les colles de la ciutat sortiran des de tres punts de sortida diferents (Plaça Mercat, Parc Miquel Murlà i Plaça Salvador Espriu) per celebrar l’inici del Carnaval. Organitza: Federació de Colles de Carnaval Ganxones.
  • Sopar de colles i traspàs de "la Bomba": A les 21 h. Sopar popular de les colles de carnaval (cadascú se’l porta) a l’envelat del Guíxols Arena. De 20.30 a 22.30 h. tots els nens i nenes podran gaudir d’un espai d’animació i tallers amb en “Suret”. Tot seguit: traspàs de “La Bomba”, proclamació de les Padrines del Carnaval Ganxó i presentació dels Carnestoltes 2026. Festa amb FUNDACIÓN IBIZA i MON DJ. Organitza: Associació de Festes Ganxones. Preu del tiquet: 3 € (informació sobre la venda de tiquets als responsables de cada colla). Obertura de portes a les 20.30 h.

Dijous 12 de febrer

  • Rua de Carnaval amb la cobla Gaziel: A les 10.30 h. Cercavila amb inici a l’Escola Gaziel que recorrerà els carrers del Centre Ciutat. Organitza: Escola de Música.
  • Marxingband de Carnestoltes: A les 18 h. Cercavila musical pels carrers del Centre Ciutat. Organitza: Escola de Música
  • Festa infantil de disfresses: A les 17.30 h. Ball de disfresses infantil a l’envelat del Guíxols Arena amb l’espectacle L’HORA DE DONAR-HO TOT de la Cia. ELS ATRAPASOMNIS. A l’entrada, en “Suret” oferirà un berenar per a tots els nens i nenes fins a esgotar existències. Entrada gratuïta. Obertura de portes a les 17 h.
  • Festa de dijous gras: A les 22 h. Acte de presentació del Carnaval a l’envelat del Guíxols Arena, pregó de les Padrines del Carnaval Ganxó i pregó inaugural Ses Majestat Carnestoltes 2026. A LES 22.30 h. Festa amb THE TXANDALLS + DJ KZU. Preu de l’entrada: 6 € sense consumició. Aforament limitat

Divendres 13 de febrer

  • Presentació de colles i pregons de les Padrines i dels Carnestoltes: A les 12 h. Presentació de totes les colles participants a la Rua del Divendres i pregó de les Padrines del Carnaval Ganxó i Sa Majestat Carnestoltes 2026 a l’envelat del Guíxols Arena. Entrada gratuïta. Obertura de portes a les 11.30 h.
  • Rua del divendres: A les 18 h. Desfilada de carrosses i comparses. Recorregut: Ctra. Girona (cantonada amb Rambla Joan Bordàs), Placeta Sant Joan, la Rambla (cantonada Passeig del Mar).
  • Ball del Tongo: A les 23.30 h. Ball amb DJ DOLÇA i WASA CORPORATION a l’envelat del Guíxols Arena. A la una de la matinada lliurament de premis de la Rua. Preu de l’entrada: 7 € sense consumició (abans del lliurament de premis es donarà prioritat d’accés als membres de les colles de carnaval). Obertura de portes a les 23 h. Aforament limitat.

Diumenge 15 de febrer

  • Rua del matí: A les 11 h. Desfilada festiva de les colles de carnaval. Recorregut: Carrer Colom, Passeig dels Guíxols i Passeig del Mar.

Dimecres 18 de febrer

  • Enterrament de la sardina: A les 20 h. Seguici mortuori de les colles de Carnaval. Recorregut: Nau de les carrosses fins a la Plaça del Mercat.
  • Sardinada popular: A les 21 h. Sardinada popular a la Plaça del Mercat.

Venda anticipada d'entrades per al dijous Gras i ball del Tongo

A l’Oficina de Turisme (La Rambla, 22). Horaris: de dilluns a dissabte de 10 a 18 h i diumenge de 10 a 14 h. Pagament amb targeta bancària.

