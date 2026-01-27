CARNAVAL
Carnaval de Palamós 2026 | Programa d'actes
Consulta la programació del carnaval de Palamós 2026
Diumenge 1 de febrer
- Espectacle “Scandalo” de Mery Ferrer: A les 18.00 h. Col·laboració amb Joventuts Musicals de Palamós. Scandalo és una comèdia musical, interpretada per la palamosina Mery Ferrer i amb Jorge Martín al piano. La podreu gaudir a la sala petita de La Gorga. Es poden adquirir les entrades a través de la pàgina web de La Gorga.
Dissabte 7 de febrer
- Sopar presentació Carnestoltes i Reina: A les 20.30 h.
- Actuacions de la nit: A les 22.30: Colla Els Pirats, colles premiades el carnaval 2025 (Braves / Incombustibles / La Liada), pregó a càrrec de la Colla Les Il·legals, presentació del Carnestoltes i Reina 2026 a càrrec de la Colla Quin Perill.
- Festa a càrrec del DJ Xavi FDZ: A les 24 h.
- Preu del sopar: Adults i nens/es 25 € dret a taula. (Tal com es va acordar amb totes les colles de carnaval, cadascú s’ha de portar el sopar, ja que no hi haurà servei de càtering). Preu espectacle: 15 €. (es vendran en funció de l’aforament del sopar. Es posaran a la venda un cop tancades les del sopar). Les portes de la Nau pel sopar s’obriran a partir de les 20.30 h i l’hora d’entrada per veure l’espectacle serà a partir de les 22.30 h (aforament limitat).
- Tancament de la Nau: A les 5 h.La venda dels tiquets del sopar seran els dies 29 i 30 de gener en horari de matí i tarda.
Diumenge 8 de febrer
- Vermut de la Colla Els Pirats: A les 12 h. Ubicació: Passeig del Mar. Taula informativa de disfresses.
- Presentació del Carnestoltes i Reina Infantil: A les 16.30 h. Actuacions de la tarda: Espai de formació i creació d’arts escèniques i musicals L’ASSAIG, escola LA FÀBRICA DE LA DANSA, escola de Dansa GEORGINA ORS, VIBRAFIT Zumba, pregó a càrrec de la Colla Les Il·legals. Presentació del Carnestoltes i Reina 2026 a càrrec de la Colla Quin Perill. Preu: 8 €. (Al bar hi trobaràs entrepans).
Dimecres 11 de febrer
- El Carnestoltes i Reina visitaran l’Escola Els Àngels: A les 10.30 h.
- La Colla de Carnestoltes i Reina visitaran l’Hospital de Palamós: A les 11.30 h.
- La Colla de Carnestoltes i Reina visitaran el Centre Palamós Mar: A les 12.30 h.
- Calçotada: A les 13 h. Ubicació: L’Arbreda. Preu: 12 €. 12 calçots, pa amb tomàquet, botifarra, vi o cervesa o aigua i postres. Organitza: Associació Kins20. Tots els tiquets es vendran anticipadament a l’agència. Hi haurà tres torns: 12.30–13.30 i 14.30 h.
- Ball de l'hora: A les 18 h. A càrrec de la Colla del Testament. Lloc: Carrer Roda.
- Tret de sortida: A les 19 h. La Colla de Carnestoltes i Reina anirà acompanyada de tots els assistents del ball de l’hora fins a l’Ajuntament amb música i coreografia per llegir els manaments i penjar el penó; en finalitzar, es donarà el tret de sortida mitjançant el “BOTONASSO”, que anirà a càrrec de la Colla del Testament. Seguidament, hi haurà xocolatada per a tothom, gentilesa de l’Àrea de Cultura de Palamós.
- Vesprà: Totes les colles faran voltes al poble fins a les 22 h, anunciant que comença el Carnaval.
Dijous 12 de febrer
- Gran Rua Infantil: A les 11 h. Les diferents llars d’infants lluiran les disfresses de carnaval. Lloc: Avinguda Catalunya (rotonda Enric Vincke)
- Festa Infantil: A les 11.30 h. Amb l’actuació de la MARINA GIL Lloc: Plaça Joan Sarguell
- Visita a les Escoles: A les 16 h. Les escoles de la vila rebran la visita de la Colla de Carnestoltes i Reina acompanyats de colles d’animació per celebrar plegats la festa del carnaval.
- S’obrirà la Nau pels més petits: A les 16.30 h.
- Fefe i Companyia: A les 17 h.
- Rua Infantil / Juvenil: A les 17.30 h. (recorda posar-te el complement realitzat per aquest carnaval). Sortida: Avinguda Catalunya (davant Correus) fins a arribar a la Nau del Carnestoltes i Reina, on gaudirem del ball infantil i juvenil.
- DJ Adrià Pages: A les 18.30 h. Tots els nens/es que entrin a la nau seran obsequiats amb un detall. Preu: 5 €. Aquest preu inclou l’entrada d’un menor + un adult major de 18 anys. Al bar hi trobaràs entrepans.
Divendres 13 de febrer
- Gran Despertà: A les 6 h. Cercavila matinal on les colles recorren els carrers tot despertant els veïns.
- Botifarrada per les Colles del Carnaval: A les 8.30 h. Ubicació: Passeig del Mar (davant espai Barraques)
- Visita de la Colla de Carnestoltes i Reina al Mercat municipal: A les 12 h.
- Visita de la Colla de Carnestoltes i Reina als treballadors i consistori de l’Ajuntament: A les 13 h.
- Arrossada popular: A les 13.30 h. Pels botiguers del poble a càrrec dels cuiners col·laboradors, patrocinat per FECOTUR i Associació de Carnaval. Ubicació: Carrer Cervantes.
- Visita al PGG: A les 16 h.
- Visita als carrers i comerciants del poble: A les 17 h. La Colla de Carnestoltes i Reina faran un recorregut per tots aquells comerços i carrers ambientats i gaudiran de la festa.
- Karnavaloke: A partir de les 18 h.Amb la col·laboració de la Colla Els Pirats i Bar La Parrilla. Lloc: Plaça Catalunya
Dissabte 14 de febrer
- Cercavila d’anunci de la Grandiosa Rua de Carnaval: A les 11 h. A càrrec de la Colla Els Pirats
- Grandiosa Rua de Carnaval: A les 15.30 h. Concentrats a l’inici de l’Av. Llibertat, es dona el tret de sortida a una desfilada de colles, comparses, carrosses i plataformes fins arribar al Museu de la Pesca. Hi haurà a disposició del públic 2.500 cadires repartides arreu del recorregut.
- Fi de festa del carnaval a la planassa: Al finalitzar la rua. Es donaran a conèixer els premis de la Grandiosa Rua.Actuacions de la nit a partir de les 21 h: Pelukass, The Covers Band, DJ Xavi Fdz. En cas de mal temps, la festa es traslladarà a la Nau dels 50 m.
Diumenge 15 de febrer
- Gran Cercavila Matinal: A les 11 h. Concentració: Avda. 11 de Setembre, passant per Avda. Llibertat fins Àngel Guimerà
- Visita a la Llar Gent Gran de Palamós: A les 18 h.
- Gran Concurs Exhibició de Comparses: A les 20 h. Preu: 12 €. Hi haurà entrepans. En finalitzar les actuacions, es farà entrega dels premis de la Grandiosa Rua. Un cop el jurat hagi deliberat, s’entregaran els premis de l’Exhibició de Comparses.
Dimarts 17 de febrer
- Representació teatral del judici sumaríssim i sentència del tribunal de la Rota: A les 20 h. A càrrec de la Colla Testament. Preu entrada: 2 €. (a benefici de l’Associació Pots).
Dimecres 18 de febrer
- Representació de la mort, testament i enterrament de la sardina: A les 18.30 h. Mort (Plaça dels Arbres)
- Processó de dol: A les 19 h.
- Lectura del testament: A les 19.30 h. Placeta del Testament. I tot seguit processó fins a l’estenedor de xarxes.
- Sardinada gratuïta: A les 20 h. Beguda: aigua o vi (al preu d’1 €). Lloc: estenedor de xarxes.
