CARNAVAL

Carnaval de Platja d'Aro 2026 | Programa d'actes

Consulta la programació del carnaval de Platja d'Aro 2026

Imatge de la rua del Carnaval de Platja d'Aro 2025.

Imatge de la rua del Carnaval de Platja d'Aro 2025. / Ajuntament de Platja d'Aro

Redacció

Redacció

Platja d'Aro

Dissabte 7 de febrer

  • Sopar de Colles de Carnaval: 21h · Palau d'Esports i Congressos ·Platja d'Aro.

Dijous 12 de febrer

  • Arrossada Popular: 14h · Palau d'Esports i Congressos ·Platja d'Aro
  • Gran Ball de Dijous Gras o Gran Ball la Vie en Rose: Pren la vida de color rosa i vine a ballar amb l'Orquestra Maribel. 17'30 h · Plaça del Mil.lenari · Platja d'Aro Pintem Platja d'Aro de rosa, veniu amb alguna peça d'aquest color.

Divendres 13 de febrer

  • Trobada infantil amb Animació · Soy La Fiesta: 11h · Parc Sant Ramón · S'Agaró. Festa d'animació amb Xalarí i Xalarina i la Colla dels Reis Carnestoltes i xocolatada per a tothom.

Dissabte 14 de febrer

  • Gran Rua de Carnaval de Carrosses i Comparses: 11h · Rua d’exhibició (Colles fora de concurs). 16h · Rua de Carnaval (colles a concurs). Sortida: Plaça de la Sardana i recorregut habitual (Av. del Cavall Bernat i Av. de S’Agaró)
  • Lliurament de Premis de la Gran Rua de Carnaval de Carrosses i Comparses: 1h · Palau d'Esports i Congressos ·Platja d'Aro (diumenge 15 de febrer) Ball. Fundación Ibiza.

Diumenge 15 de febrer

  • Jocs Gegants: 11-14h · Plaça de l'Ajuntament · Platja d'Aro.
  • Rua de Colles Locals: 12h · Castell d’Aro.

Dimecres 18 de febrer

  • Enterrament de la Sardina: 19h · Plaça de l'Ajuntament · Platja d'Aro. Tot seguit, sardinada popular

