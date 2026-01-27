CARNAVAL
Carnaval de Platja d'Aro 2026 | Programa d'actes
Consulta la programació del carnaval de Platja d'Aro 2026
Dissabte 7 de febrer
- Sopar de Colles de Carnaval: 21h · Palau d'Esports i Congressos ·Platja d'Aro.
Dijous 12 de febrer
- Arrossada Popular: 14h · Palau d'Esports i Congressos ·Platja d'Aro
- Gran Ball de Dijous Gras o Gran Ball la Vie en Rose: Pren la vida de color rosa i vine a ballar amb l'Orquestra Maribel. 17'30 h · Plaça del Mil.lenari · Platja d'Aro Pintem Platja d'Aro de rosa, veniu amb alguna peça d'aquest color.
Divendres 13 de febrer
- Trobada infantil amb Animació · Soy La Fiesta: 11h · Parc Sant Ramón · S'Agaró. Festa d'animació amb Xalarí i Xalarina i la Colla dels Reis Carnestoltes i xocolatada per a tothom.
Dissabte 14 de febrer
- Gran Rua de Carnaval de Carrosses i Comparses: 11h · Rua d’exhibició (Colles fora de concurs). 16h · Rua de Carnaval (colles a concurs). Sortida: Plaça de la Sardana i recorregut habitual (Av. del Cavall Bernat i Av. de S’Agaró)
- Lliurament de Premis de la Gran Rua de Carnaval de Carrosses i Comparses: 1h · Palau d'Esports i Congressos ·Platja d'Aro (diumenge 15 de febrer) Ball. Fundación Ibiza.
Diumenge 15 de febrer
- Jocs Gegants: 11-14h · Plaça de l'Ajuntament · Platja d'Aro.
- Rua de Colles Locals: 12h · Castell d’Aro.
Dimecres 18 de febrer
- Enterrament de la Sardina: 19h · Plaça de l'Ajuntament · Platja d'Aro. Tot seguit, sardinada popular
