caos de RodaliesGirona FCcribatge de mamaarbres Devesanou Truetapantà Darnius-Boadella
CARNAVAL

Carnaval de Santa Cristina d'Aro | Programa d'actes

Consulta la programació del carnaval de Santa Cristina d'Aro 2026

Imatge del Carnaval de Santa Cristina d'Aro 2025.

Imatge del Carnaval de Santa Cristina d'Aro 2025. / Ajuntament de Santa Cristina d'Aro

Redacció

Redacció

Santa Cristina d'Aro

Dissabte 7 de febrer

  • A les 20.00 h: RUA DE PRESENTACIÓ del carnaval 2026 des de la plaça Catalunya fins al Pavelló Municipal d’Esports

Al pavelló Municipal d’Esports:

  • A partir de les 21.30 h: SOPAR de colles – Aforament limitat
  • A partir de les 23.00 h: PRESENTACIÓ DE LES DISFRESSES del Carnaval 2026
  • A les 23.30 h: PRESENTACIÓ DE SA MAJESTAT EL/LA REI/NA CARNESTOLTES 2026 (ENTRADA LLIURE)
  • A partir de les 00.00 h: FI DE FESTA amb el DJ ENRIC FONT (RAC105)

Dimecres 11 de febrer

  • A les 10.30 h: RUA INFANTIL de disfresses – Recorregut: Av. Església – c/ Pere Geronès – Av. Església

Dijous 12 de febrer

A la plaça del Mercat

  • A les 16.45 h: Visita de Sa Majestat el Rei Carnestoltes al local de la Gent Gran
  • A partir de les 17.30 h: Visita del Rei/na Carnestoltes als comerços
  • A les 20.30 h: Botifarrada popular. Preu: 1 euro– Pagament a la colla carnestoltes a la mateixa plaça

Diumenge 15 de febrer

  • A les 8.00 h: DESPERTADA POPULAR a càrrec de la colla Blaus i cia

A la plaça del Mercat:

  • A les 9.30 h: ESMORZAR POPULAR Preu: 1 euro – Pagament a la colla Carnestoltes a la mateixa plaça
  • A les 11.00 h: FESTIVAL INFANTIL a càrrec de SOY LA FIESTA
  • A les 12.00 h CORREBARS amb la XARANGA MARACUYÀ
  • A les 12.00 h: CONCURS INFANTIL DE DISFRESSES  

En acabar: VERMUT MUSICAL

  • A les 13.30 h: a la Plaça del Mercat DINAR DE CARNAVAL a càrrec de la colla Mar i Muntanya. Preus: Adults 15€ :Amanida amb formatge de cabra, pa amb tomàquet i embotit, arròs mixte de l’Empordà, xuixo de crema banyat amb ratafia, pa + aigua + vi de l’Empordà) – Infantil (Fins a 10 anys) 10€: Macarrons + Nuggets amb xips + cookie de xocolata – Opció de vegetarià – Amb servei de bar – Inscripcions fins al 5 de febrer – Pagament en efectiu abans del 8 de febrer – Contacte per whatsapp: Laia 650 12 40 77 – Aida 651 67 88 37
  • A les 16.30 h: 44ª RUA DEL CARNAVAL DE L’AMISTAT: Desfilada de carrosses i comparses des del c/ Pere Geronès fins a la zona esportiva municipal passant pel c/Teulera
  • A partir de les 21.30 h al pavelló municipal d’esports: LLIURAMENT DE PREMIS de la 44ª Rua del Carnaval de l’Amistat

Dimecres 18 de febrer

  • A les 19.30 h: a la plaça de Catalunya ENTERRAMENT DE LA SARDINA… I LA BOTIFARRA!!! Inici del “rèquiem mortuori” fins a la Plaça Mn. Baldiri Reixac
  • En acabar, a la Plaça Mn. Baldiri Reixac, discurs de clausura del Carnaval 2026 a càrrec de Sa Majestat el Rei Carnestoltes i SARDINADA + BOTIFARRADA POPULAR Preu: 1 euro – Pagament a la colla carnestoltes a la mateixa plaça. (En cas de mal temps es farà al porxo de l’Espai Ridaura)

