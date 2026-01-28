Intercepten a Sant Feliu un vehicle ple de material robat procedent de Llagostera
La Policia Local deté el conductor del vehicle després de sostreure-li objectes sostrets de cinc cotxes
Una patrulla de la Policia Local de Sant Feliu de Guíxols va interceptar dimecres un vehicle sospitós mentre realitzava un altre servei rutinari. La intervenció va acabar amb la detenció del conductor i la recuperació de material robat procedent de l’interior de cinc vehicles estacionats a Llagostera
L'actuació policial es va fer el matí i els agents van fer aturar el vehicle i van identificar el conductor, ja conegut per tenir antencedents. Durant la comprovació de l'interior del vehicle, es van trobar amb una sorpresa: el vehicle anava carregat de material suposadament sostret, fet que va motivar la detenció del conductor. Aquest ja compta amb antecedents policials per robatoris.
A l’interior del vehicle, els agents hi van localitzar diversos objectes, entre els quals una balisa V-16 —el dispositiu de senyalització obligatori als vehicles—, diverses bateries i altres estris. Els robatoris als vehicles de Llagostera haurien tingut lloc el diumenge anterior. El detingut està previst que passi a disposició judicial en les pròximes hores.
La Policia Local ha fet una crida a través de les xarxes socials a les possibles persones afectades perquè, en cas de reconèixer algun dels objectes recuperats, s’adrecin a la Policia Local de Llagostera o a la comissaria dels Mossos d’Esquadra de Sant Feliu de Guíxols per iniciar els tràmits de recuperació. Segons fonts municipals, el cos policial de Sant Feliu ja ha rebut diverses trucades de possibles afectats interessats a recuperar el material sostret.
Subscriu-te per seguir llegint
- Cop policial a Galícia contra una banda amb seu a Girona especialitzada en el robatori de coure
- El TSJC confirma la pena de 15 anys de presó per a l'home que es va atrinxerar en un mas a les Llosses
- Hisenda ho aclareix: si incloeu els vostres fills al compte bancari, l'impost de successions serà aquest
- L’OCU ho deixa clar: Aquestes són les cinc pizzes de supermercat que aproven en nutrició
- «Dels japonesos m’agrada sobretot que estan com una cabra»
- El Jovent Gironí protesta deixant el seu lloc buit
- Del cotxe al datàfon: detingut a Porqueres per robar en un vehicle i pagar amb la targeta de la víctima
- Girona-Getafe: Vitor Reis evita un bon disgust (1-1)