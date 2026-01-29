L'hospital de Palamós millora l'atenció a les persones amb Parkinson del Baix Empordà
Un acord amb l'associació de la malaltia a Girona reforça la coordinació assistencial i el suport a pacients, famílies i cuidadors
Serveis de Salut Integrats Baix Empordà (SSIBE), entitat que gestiona l'hospital de Palamós entre altres serveis, i l’Associació Gironina de Parkinson (AGIP) han signat un conveni marc de col·laboració amb l’objectiu de reforçar l’atenció i el suport a les persones afectades per la malaltia de Parkinson i el seu entorn al Baix Empordà.
L’acord estableix un marc estable de cooperació per coordinar recursos i sumar esforços en els àmbits assistencial, comunitari i de sensibilització social. En aquest context, SSIBE reconeix l’AGIP com a entitat col·laboradora que contribueix a ampliar els recursos complementaris d’atenció adreçats a les persones amb Parkinson, així com als seus familiars i cuidadors.
En el marc del conveni, SSIBE facilitarà la difusió de la tasca i dels serveis de l’Associació Gironina de Parkinson entre les persones usuàries dels seus centres, i promourà la coordinació amb els professionals sanitaris per afavorir l’accés als recursos de suport disponibles. Així mateix, es preveu la possibilitat de disposar d’espais per a la realització d’activitats informatives, grupals o tallers, sempre de manera coordinada amb l’activitat assistencial.
Activitats de suport i sensibilització
Per la seva banda, l’AGIP desenvoluparà al territori diverses activitats de suport i sensibilització, com ara teràpies adreçades a persones amb Parkinson, familiars i cuidadors (logopèdia, fisioteràpia, grups de suport, tallers de memòria, activitat física, entre d’altres), així com accions de divulgació i conscienciació social, la participació en esdeveniments comunitaris i la commemoració del Dia Mundial del Parkinson.
Aquest conveni s’emmarca en el compromís de Serveis de Salut Integrats Baix Empordà amb el treball en xarxa i la col·laboració amb les entitats socials del territori, amb la finalitat d’avançar cap a una atenció més integral, coordinada i centrada en les persones.
