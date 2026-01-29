El ple de la Bisbal d'Empordà aprova un conveni "històric" amb la Generalitat per transformar la travessera GI-660
El projecte millorarà la seguretat, l'accessibilitat i l'estètica de la via
El ple municipal de la Bisbal d'Empordà ha aprovat per unanimitat un conveni "històric" amb la Generalitat per transformar la travessera GI-660. L'Ajuntament ha destacat que el projecte "millorarà la seguretat, l'accessibilitat i l'estètica d'una via clau del municipi". Entre altres actuacions, es renovarà el paviment, s'ampliaran les voreres, se soterraran els serveis, s'instal·larà una nova il·luminació LED i es plantaran arbres. El pressupost és d'1,4 milions d'euros, dels quals, el 75% els aportarà el Govern i el 25% el consistori. Per a l'alcalde, Òscar Aparicio Pedrosa, l'acord representa "un dia històric per la Bisbal". La Conselleria de Territori licitarà les obres perquè puguin començar a finals d'any.
En concret, el conveni amb el Departament de Territori regula el traspàs del tram de la GI-660 des de la intersecció amb la C-66 i fins a l'accés de la C-66z. Construïda el 1912, la travessera "ha patit dècades de manca d'inversió i presenta deficiències greus en paviment, voreres, drenatge i serveis", segons el consistori.
El projecte preveu diverses actuacions com la renovació completa de paviment, una plataforma única en un tram, l'ampliació de voreres, el reforç del drenatge, el soterrament de serveis, una nova il·luminació LED, plantació d’arbrat i una millora global de l’espai públic.
El pressupost total és d'1,4 milions d'euros, el 75% dels quals els aportarà la Generalitat i, la resta, el consistori. L'alcalde del municipi, Òscar Aparicio, ha destacat que la signatura del conveni "resol problemes crònics i posa al centre els vianants i ciclistes".
La signatura oficial de l'acord es durà a terme el 6 de març. La Conselleria de Territori ha assegurat que licitarà les obres perquè puguin començar a finals d'aquest any.
- Hisenda ho aclareix: si incloeu els vostres fills al compte bancari, l'impost de successions serà aquest
- L’OCU ho deixa clar: Aquestes són les cinc pizzes de supermercat que aproven en nutrició
- Dos homes estafen 5.000 euros a un taxista fent-los portar de Barcelona a Lisboa
- Sílvia Orriols demana que es construeixi un hospital públic a Ripoll
- Desallotgen alumnes de l'institut de Sant Gregori per un incident amb un extintor
- No paguis amb targeta en aquestes situacions: errors habituals que poden buidar-te el compte
- Detenen membres de la banda dels darrers assalts violents al Baix Empordà arran d'un últim cop a Mont-ras
- La incorporació de Farmàcia obliga a replantejar l'encaix entre la Universitat de Girona i el campus de Salut