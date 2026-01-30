ERC de Calonge i Sant Antoni alerta que la reducció del nombre de plens frenarà la tramitació d'expedients
El grup qüestiona la decisió del govern de fer-los cada dos mesos en comptes de cada mes
ERC de Calonge i Sant Antoni ha denunciat la decisió municipal de reduir la periodicitat dels plens. Actualment, són cada mes i seran cada dos mesos. Pel grup, suposarà un fre a la tramitació d'expedients i a les demandes de la ciutadania, alhora que "empobrirà el debat democràtic i la fiscalització de l'acció de govern". També critiquen que perquè els regidors que cobren per assistència no perdin ingressos, s'hagi incrementat el que perceben.
La regidora d'ERC Carme Viñas ha afirmat que "la reducció dels plens no és una qüestió tècnica, sinó una decisió política que implica treballar menys i escoltar menys la ciutadania". Així mateix, ha alertat que "molts assumptes que han de passar obligatòriament pel Ple quedaran encallats i s'allargaran innecessàriament en el temps".
Des d'Esquerra també es critica que aquesta proposta arribi després que l'alcalde hagi assegurat que tres regidors de govern que cobren per assistències no perdin ni un euro dels seus ingressos, malgrat que hi haurà menys sessions plenàries.
Per garantir-ho, l'alcalde ha incrementat les indemnitzacions per assistència a Junta de Govern. "És indignant que la primera preocupació del govern sigui blindar sous mentre redueixen espais de debat i decisió", ha denunciat Viñas.
"El pitjor és que mentre es dediquen a apujar sous i limitar la participació de la ciutadania i de l'oposició, el poble està deixat, brut i amb obres que no s'acaben mai. En lloc de donar resposta a aquestes mancances, el que fan és rebaixar el nivell d'exigència i control", ha afegit Viñas.
"Si estan cansats o no tenen ganes de treballar, que deixin pas a gent que sí que vulgui fer-ho", manifesta i assegura que continuaran treballant per fer una oposició útil.
