Palamós consolida els túnels de la Guerra Civil del Molí del Vent
Les obres garanteixen l’estabilitat de les galeries subterrànies amb alguns punts amb perill de despreniments i en milloren la seguretat d’accés
El govern valora fer visitable l'espai que forma part del projecte d'adequació del parc
L'Ajuntament de Palamós ha començat els treballs per consolidar els túnels de la bateria de defensa del puig del Molí del Vent de la Guerra Civil. Les obres garanteixen l’estabilitat de les galeries subterrànies on hi havia trams amb perill de despreniments i així en milloren la seguretat d’accés. Es tracta d'un conjunt de bateries subterrànies que ara es valorarà si s'obren al públic.
La millora forma part del projecte global de millora i adequació del parc, un espai natural patrimonial i natural de més de 20.000 metres quadrats, on s'invertiran prop de 120.000 euros.
Segons ha informat l'Ajuntament, es treballs se centren principalment en la consolidació dels trams on hi ha el risc. Es faran arranjaments a les seccions del sostre i de les parets, així com la instal·lació d'un sistema d'il·luminació al llarg de tot el recorregut subterrani.
L'àrea de Patrimoni de l'Ajuntament de Palamós impulsa aquesta intervenció amb la voluntat, segons han informat de "preservar aquest element històric i garantir-ne la seguretat, amb l'objectiu final d'estudiar la seva obertura al públic com a espai visitable".
Prèviament a l'inici de les obres, els túnels ja van ser objecte de treballs de documentació mitjançant tècniques de fotogrametria. Una empresa especialitzada va fer un enregistrament en 3D de les galeries, generant un material digital que servirà per a la conservació i l'estudi patrimonial d'aquest conjunt defensiu.
Al setembre va començar la millora integral del parc del Molí de Vent arran d'un procés de participació ciutadana i que forma part del projecte per valorar aquest espai urbà i recuperar la memòria històrica. Permetrà donar-li un ús lúdic.
Aquest parc urbà, amb una superfície de 20.500 m², ja havia estat objecte d’intervencions el 2005 i el 2010, quan es van urbanitzar els accessos i recuperar alguns refugis i l’observatori en el marc del Memorial Democràtic. Malgrat ser un mirador privilegiat sobre la badia i el municipi, en els darrers anys l’espai ha patit actes vandàlics que han deteriorat elements com les balises de llum.
Millores al parc urbà
Entre les millores ja executades hi ha la reforma dels accessos al parc, amb la construcció d'una nova escala des del carrer Mas Guàrdia, la canalització d'aigües pluvials en alguns punts, el reforç de la il·luminació i l'adequació de la vegetació. També està prevista la instal·lació de mobiliari urbà, com bancs, taules i papereres, així com la creació d'una zona de pícnic.
El projecte inclou, a més, la col·locació de senyalització i plafons informatius amb contingut històric i patrimonial. El cost total de les actuacions al parc del Molí de Vent i les seves estructures és de 119.277,47 euros, dels quals la Diputació de Girona n'aporta 60.000 a través d'una subvenció.
Espai amb importància històrica
La bateria de defensa del puig del Molí de Vent va tenir un paper destacat durant la Guerra Civil perquè va protegir el municipi i el port de Palamós davant possibles atacs navals i aeris.
El conjunt, relativament ben conservat, inclou les antigues ubicacions dels canons, l'edifici de comandament de tir i la xarxa de refugis subterranis que ara s'està consolidant.
- Sílvia Orriols demana que es construeixi un hospital públic a Ripoll
- Hisenda ho aclareix: si incloeu els vostres fills al compte bancari, l'impost de successions serà aquest
- Desallotgen alumnes de l'institut de Sant Gregori per un incident amb un extintor
- L’OCU ho deixa clar: Aquestes són les cinc pizzes de supermercat que aproven en nutrició
- Un horari ben poc habitual per a un Girona-Barça
- Intenten fugir en veure els Mossos i els detenen a Salt amb un revòlver i un matxet
- Dos homes estafen 5.000 euros a un taxista fent-los portar de Barcelona a Lisboa
- «Calcetes i sostens han d’anar de conjunt o, com a mínim, ser del mateix color»