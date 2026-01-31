La Policia Local de Torroella de Montgrí assumeix el trànsit als trams urbans de la C-31 i la GI-641
El traspàs de competències permetrà una gestió directa d’accidents, controls i sancions dins del nucli urbà
La Policia Local de Torroella de Montgrí ha assumit el control del trànsit als trams urbans de la C-31 i la GI-641, després que aquesta setmana l’Ajuntament hagi formalitzat el traspàs de competències amb els Mossos d’Esquadra.
Amb aquesta nova atribució, el cos de Policia Local guanya capacitat d’actuació en matèria de seguretat viària dins del municipi, ja que podrà assumir directament la gestió d’accidents, els controls preventius d’alcoholèmia i circulació, així com la tramitació de sancions per infraccions de trànsit.
El traspàs afecta el tram de la C-31 que va del pont del riu Ter fins a la sortida en direcció a Ullà, així com el tram de la GI-641 comprès entre la rotonda de la plaça del Lledoner i la gasolinera Repsol. Pel que fa a l’Estartit, el tram urbà des dels apartaments La Masia fins al nucli ja havia passat a mans municipals l’any 2025. La vigilància dels trams interurbans continuarà sent responsabilitat dels Mossos d’Esquadra.
L’acte de recepció s’ha dut a terme en una reunió de coordinació entre els dos cossos policials i responsables municipals, amb la participació de comandaments dels Mossos d’Esquadra de la regió de Girona i de l’ABP de la Bisbal d’Empordà, així com de la Policia Local de Torroella, a més del regidor de Seguretat Ciutadana, Josep Martinoy, i l’alcalde Jordi Colomí.
Des del consistori es destaca que aquesta reorganització permetrà una resposta més ràpida davant incidències viàries i una actuació més adaptada a la realitat urbana del municipi, alhora que es manté la coordinació amb els Mossos d’Esquadra.
- «Calcetes i sostens han d’anar de conjunt o, com a mínim, ser del mateix color»
- L’estació d’esquí catalana que s’ha convertit en el refugi d’hivern d’un presentador molt conegut
- Sílvia Orriols demana que es construeixi un hospital públic a Ripoll
- Així queden els encreuaments en la fase final de la Champions League: quadre, equips classificats i possibles rivals del Barça, Reial Madrid i Atlètic
- Mor un veí de la Vall d'en Bas de 40 anys en un accident de moto a Manresa
- Hisenda ho aclareix: si incloeu els vostres fills al compte bancari, l'impost de successions serà aquest
- Junts i ERC demanen al Govern explicacions sobre la formació dels Agents Rurals en una caserna militar
- Guerra oberta a ERC de Girona: 'Ara toca imposar un president de la secció local de Girona que viu a Salt