La Bisbal demana idees als veïns per transformar el barri del Convent
El procés, obert del 2 al 22 de febrer, servirà per preparar la candidatura al Pla de Barris, que podria rebre fins a 12 milions d'euros
L’Ajuntament de la Bisbal d’Empordà ha obert un procés participatiu perquè els veïns facin arribar propostes sobre com millorar el barri del Convent i els carrers del seu entorn, des del Mas Quinto fins a l’avinguda Josep Irla. L’enquesta es pot respondre del 2 al 22 de febrer i forma part del treball previ per optar al Pla de Barris de la Generalitat, una convocatòria que podria mobilitzar entre 3 i 12 milions d’euros en actuacions de regeneració urbana i social.
Des d’aquest dilluns, i fins al 22 de febrer, qualsevol persona pot participar-hi a través d’una enquesta que s’ha habilitat en format digital i també presencial. En aquest segon cas, la nota municipal indica que es pot fer mitjançant una urna instal·lada a l’Ajuntament Vell.
El consistori vol que aquesta primera recollida d’opinions serveixi per afinar el projecte que presentarà al Pla de Barris. I, segons apunta, la intenció és que la participació no s’acabi aquí: preveu mantenir espais de seguiment i consulta durant les diferents fases si la proposta tira endavant.
Paral·lelament, l’Ajuntament recorda que fa uns mesos va encarregar un diagnòstic tècnic del sector. L’estudi descriu mancances a l’espai públic i al parc d’equipaments: parla de dèficit d’espai públic urbanitzat, falta d’espais verds i d’equipaments, i també de problemes d’accessibilitat. A més, apunta que hi ha habitatges amb poca eficiència energètica i que la zona viu un envelliment progressiu de la població.
El document també assenyala que l’àrea té un dels indicadors socioeconòmics més baixos de Catalunya, un factor que, segons la nota de l’Ajuntament, reforça que el sector compleixi els requisits per aspirar a la convocatòria.
Pel que fa a les actuacions que es podrien incloure al projecte, la convocatòria preveu tres grans línies: transformació urbanística, transició ecològica i acció comunitària. En aquest marc, s’hi podrien plantejar millores d’accessibilitat, rehabilitació d’edificis, instal·lació de plaques solars, ampliació de zones verdes i iniciatives per fomentar la cohesió social. En canvi, el programa exclou explícitament la construcció d’habitatges i d’escoles.
Quins carrers inclou i què en queda fora
L’àmbit d’actuació que recull la nota municipal va des del Mas Quinto fins a l’avinguda Josep Irla i inclou el barri del Convent, el carrer del Convent i els carrers de Sant Josep i Santa Llúcia, així com la Pau, la Talaia, Sant Francesc i Sant Martí. En queden fora el carrer del Carme i gran part del Pedró, perquè —segons l’Ajuntament— els indicadors econòmics d’aquests sectors no s’ajusten als requisits de la convocatòria.
La Generalitat té previst publicar la convocatòria del Pla de Barris al maig. Si la Bisbal és seleccionada, disposarà de cinc anys per executar les actuacions. Si no ho és, l’Ajuntament afirma que manté el compromís d’impulsar igualment la transformació, adaptant el calendari als recursos municipals disponibles.
