Un intent d'estafa en la compra d'un mòbil a Platja d'Aro destapa un possible entramat de revenda en plataformes de segona mà

La Policia Local deté un home després d’intentar finançar un telèfon amb documentació falsa

Agents de la Policia Local de Platja d'Aro en un carrer patrullant. / Policia Local de Castell-Platja d'Aro

Platja d'Aro

La Policia Local de Castell d’Aro, Platja d’Aro i S’Agaró ha detingut un home que va intentar d'estafar un establiment del municipi en la compra d'un mòbil. Va intentar adquirir el terminal amb finançament mitjançant documentació presumptament fraudulenta. Aquest modus operandi ha destapat un possible entramat de revenda en plataformes de segona mà i que el cos de seguretat investiga. L'arrest, d'un home d'uns 30 anys, es va fer el passat 15 de gener i està acusat de ser el presumpte autor d’un delicte d’estafa i falsificació documental.

Els fets van tenir lloc a l’establiment de l'avinguda S'Agaró, quan l’individu va intentar adquirir un telèfon mòbil a través d’un sistema de finançament. En presentar la documentació requerida, va aportar una fotocòpia d’un document nacional d’identitat (DNI) i un extracte bancari. El personal del comerç va sospitar que la documentació no es corresponia amb la persona que tenien al davant i va alertar immediatament la Policia Local.

DNI robat i rebut falsificat

Una vegada desplaçada una dotació policial al lloc dels fets i efectuades les comprovacions pertinents, els agents van constatar que la persona intentava formalitzar la compra utilitzant el DNI d’una tercera persona que havia denunciat prèviament la seva sostracció, així com un rebut bancari presumptament falsificat. Davant d’aquests fets, els agents van procedir a la seva detenció. L'arrestat acumula diversos antecedents policials per diversos delictes com furts, robatoris, entre altres.

Investigació oberta

El Grup de Delinqüència Urbana (GDU) de la Policia Local de Platja d’Aro adverteix que aquest tipus d’actuacions no són casos aïllats. En els darrers temps, els agents investiguen fets similars amb un mateix modus operandi, basat en compres -especialment a través d’internet- mitjançant l’ús de documents d’identitat sostrets i la falsificació d’extractes bancaris per adquirir productes d’alt valor econòmic, principalment aparells electrònics com ordinadors i telèfons mòbils.

Segons les investigacions, en alguns casos els productes serien recollits per terceres persones que actuarien com a “peons” i, posteriorment, lliurats a altres membres de l’entramat, que s’encarregarien de posar-los a la venda en plataformes de segona mà com Wallapop. Per dificultar-ne la detecció, aquestes operacions es durien a terme mitjançant perfils que es modifiquen periòdicament.

En el cas més recent, els investigadors sospiten que l’home detingut podria haver actuat com un d’aquests “peons”, habitualment persones en situació de vulnerabilitat econòmica. Els agents mantenen oberta la investigació per identificar els responsables situats en nivells superiors de l’entramat, segons apunten fonts policials.

