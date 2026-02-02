Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Moren atropellats una cinquentena de gripaus a Platja d'Aro

A tocar de la bassa de rec del golf Mas Nou

Algun dels gripaus morts, un cop recollits. / Jaume Ramot

Tapi Carreras

Plata d'Aro

Una cinquantena de gripaus han mort atropellats recentment a Platja d'Aro. El president de l'entitat Grup Natura Sterna, Jaume Ramot, ha lamentat a les xarxes socials que es faci basses a la vora de carreteres. Ramot apunta que caldria "preveure passos de fauna". "No sé qui hi hauria de finançar però n'hauríem de començar a parlar", sosté el representant de l'entitat.

Els amfibis han mort a la bassa de rec del golf Mas Nou. Segons apunta, han trobat 46 gripaus atropellats en tan sols 150 metres. Inicialment es van tenir indicis que s'estava produint aquesta situació. L'entitat hi va anar amb la unitat de medi natural de policia local de Platja D'aro i van recollir tots els cadàvers que van localitzar.

Natura Sterna és una entitat ecologista de les comarques gironines dedicada a la conservació del medi natural, la biodiversitat i la sensibilització ambiental. Més concretament, a la vall del Ridaura.

Treballa especialment en la protecció d’espais naturals, la fauna i flora autòctones —amb atenció destacada als ocells i els ecosistemes aquàtics— i impulsa projectes de recerca, educació ambiental i voluntariat, sovint en col·laboració amb administracions i altres entitats.

