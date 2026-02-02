Palafrugell resol cada dia 18 incidències al carrer a través del telèfon
El sistema Millorem Palafrugell suma 7.455 avisos el 2025 i en soluciona el 90%; predominen residus, carrers i neteja
A Palafrugell, avisar que un fanal no funciona, que hi ha un problema de neteja o que un contenidor desborda és, cada cop més, un gest rutinari. Segons l’Ajuntament, durant el 2025 es van resoldre més de 6.600 incidències comunicades per la ciutadania a través del telèfon d’incidències i de l’app Palafrugell, una xifra que equival a unes 18 al dia de mitjana.
La fotografia de l’any la dona el sistema Millorem Palafrugell, el circuit intern que recull aquests avisos i els deriva als serveis tècnics. En total, el 2025 s’hi van registrar 7.455 incidències i, sempre segons el balanç municipal, se’n van resoldre el 90%.
I què passa amb la resta? El consistori explica que els casos pendents acostumen a ser incidències que no són competència municipal, que depenen d’altres administracions o que no es poden abordar amb els recursos disponibles. En alguns casos, afegeix, la resolució “està en procés”. L’Ajuntament sosté que l’equip tècnic treballa perquè el volum d’incidències obertes sigui “el més baix possible” i per donar resposta al màxim de comunicacions.
Allò que més es repeteix: residus, carrers i neteja
Les queixes i avisos més habituals no són cap sorpresa: tenen a veure amb el manteniment del dia a dia. La recollida de residus concentra el 12,9% dels avisos, seguida del manteniment de carrers (10,8%) i de la neteja viària (10,4%). En conjunt, el balanç apunta que el servei s’utilitza sobretot per alertar de problemes visibles i immediats a l’espai públic.
També hi ha diferències segons el nucli. La major part d’incidències es concentren a Palafrugell, amb el 70,8% dels avisos. A força distància hi apareixen Calella (13,5%), Tamariu (7,1%), Llafranc (6,7%) i Llofriu (1,7%). És un repartiment que, de retruc, reflecteix on es fa més ús del sistema.
Dos canals per avisar (i un per seguir-ne l’estat)
Per comunicar una incidència, el municipi ofereix dues vies. D’una banda, el telèfon 972 303 066, operatiu de dilluns a divendres, de 9 a 13 h. De l’altra, l’App Palafrugell, que inclou l’apartat Millorem Palafrugell i permet descriure l’avís, afegir fotografies i geolocalitzar automàticament el punt.
En el cas de l’aplicació, a més, es pot consultar l’evolució de cada comunicació des de l’apartat «Les meves incidències». L’Ajuntament recorda que l’app es pot descarregar des del web municipal.
