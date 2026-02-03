Condemnen els acusats de cometre un narcoassalt a Calonge fent-se passar per policies i deixar les víctimes emmanillades
L'Audiència imposa als quatre processats penes de fins a 10 anys i 7 mesos de presó
L'Audiència de Girona ha condemnat els quatre acusats de perpetrar un narcoassalt en una casa de Calonge fent-se passar per policies el 10 de juliol del 2022. El tribunal imposa penes de 8 anys i 3 mesos de presó a tres dels processats per delictes de robatori amb violència, contra la salut pública i pertinença a grup criminal i eleva la condemna a 10 anys, 7 mesos i 15 dies de presó al quart acusat perquè també li suma un delicte continuat de falsedat documental. La sentència conclou que els quatre homes es van posar d'acord per assaltar la casa on sabien que hi havia droga vestits amb armilles de la Guàrdia Civil i la Policia Nacional per fingir que era una operació policial. Es van endur 23 quilos d'haixix.
Tres dels acusats s'enfrontaven inicialment a 17 anys i 9 mesos de presó i multes de 504.500 euros per delictes contra la salut pública, robatori amb violència amb ús d'armes, detenció il·legal, falsedat documental continuada i pertinença a grup criminal. Per al quart, la fiscalia elevava la petició de condemna a 18 anys i 9 mesos de presó i multes 505.400 euros perquè li apreciava l'agreujant de reincidència en el delicte continuat de falsedat en document oficial.
La sentència de la secció quarta de l'Audiència de Girona, de la que ha estat ponent el magistrat Víctor Correas Sitjes, conclou que els quatre acusats, i un altre home que no han localitzat, es van posar d'acord per perpetrar el narcoassalt en una casa de Calonge on sabien que "s'hi dipositava i custodiava droga". Executant el pla, van sortir de la Comunitat de Madrid, on vivien, a bord de tres vehicles el 9 de juliol del 2022, i van arribar al Baix Empordà l'endemà.
Cap a les nou del vespre, van cometre el robatori. Segons recull la sentència, es van vestir amb armilles amb anagrames de la Guàrdia Civil i la Policia Nacional, i portaven armes llargues i curtes "per simular que es tractava d'una operació policial". "Després de posar-se mascaretes per cobrir-se parcialment la cara per evitar que els identifiquessin, van accedir a l'immoble i es van dirigir a un vehicle que hi havia aparcat al jardí", continua relatant l'Audiència. Allà, era on hi havia dipositats 25 paquets amb uns 25 quilos d'haixix. La droga estava embolicada i duia adhesius amb inscripcions de dues marques de roba de luxe.
Per poder-se endur la droga, van emmanillar dos homes que hi havia a la casa: "Els van colpejar i van exhibir les armes que portaven". Segons la sentència, eren pistoles i escopetes, però no s'ha pogut acreditar que fossin de foc o que "funcionessin correctament". Tot i això, el tribunal remarca que les van fer servir per intimidar les víctimes.
Els acusats van carregar 24 paquets de droga als seus vehicles, que havien aparcat a l'entrada de la casa, i van fugir en direcció Platja d'Aro deixant les víctimes emmanillades. Uns veïns que van veure fugir els sospitosos i van trobar la presumpta operació policial sospitosa van alertar la Policia Local de Calonge. Quan els agents van arribar al lloc, van trobar la casa oberta, van localitzar les víctimes immobilitzades de bocaterrosa i els van alliberar. Els dos homes no han presentat denúncia per les lesions que van patir.
La sentència remarca que els sospitosos van estar-se per la zona de Platja d'Aro fins a l'11 de juliol, quan van tornar capa Madrid. A partir d'aquest moment, van "guardar la droga sostreta uns mesos", amb la finalitat de distribuir-la posteriorment.
Atrapats amb la droga
La investigació de la Policia Nacional va seguir el rastre dels assaltants fins a Alcorcón, on el 9 de gener del 2023 van localitzar la droga a dins d'un dels vehicles que havien fet servir els lladres. Eren, en total, 24 paquets que contenien 23,025 quilos d'haixix, amb un valor al mercat de 152.894,64 euros. A casa dels acusats també hi van trobar la indumentària que havien fet servir per fer-se passar per agents de l'autoritat durant el narcoassalt.
La sentència també conclou que un dels acusats es va encarregar de col·locar matrícules falses als vehicles que van fer servir per desplaçar-se des de Madrid fins a Calonge per cometre el robatori. És, precisament, el processat que té una condemna prèvia per falsedat en document oficial.
L'Audiència de Girona condemna tres dels acusats com a autors d'un delicte de robatori amb violència, un delicte contra la salut pública i un delicte de pertinença a grup criminal i imposa a cadascun dels processats una pena de 8 anys i 3 mesos de presó i multa de 200.000 euros. Per al quart acusat eleva la condemna a 10 anys, 7 mesos i 15 dies de presó i multes de 201.890 euros pels mateixos delictes, sumant-hi el de falsedat documental continuada.
El tribunal els absol del delicte de detenció il·legal del qual els acusava la fiscalia perquè argumenta que el temps que les víctimes van estar privades de llibertat no va superar "el característic en la mecànica del robatori": "El delicte de robatori absorbeix la pèrdua momentània de llibertat quan es fa durant l'episodi central del fet".
La sentència no és ferma i les parts han presentat recurs al TSJC.
