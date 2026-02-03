Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Palafrugell i Begur impulsen una plataforma digital per donar visibilitat als polígons industrials

Centralitza tota la informació rellevant tant per a les empreses ja establertes com per aquelles que estiguin considerant la possibilitat d’implantar-se

Polígons industrials.

Els ajuntaments de Palafrugell i Begur han posat en marxa PalafrugellBegurIndustrial.cat, una nova plataforma digital que té com a objectiu donar visibilitat als polígons industrials, al teixit empresarial existent i a les oportunitats disponibles a ambdós municipis.

Centralitza tota la informació rellevant tant per a les empreses ja establertes com per aquelles que estiguin considerant la possibilitat d’implantar-se als dos municipis.

El seu objectiu és millorar la visibilitat i el posicionament dels polígons industrials, oferint una visió clara, ordenada i accessible del seu potencial.

PalafrugellBegurIndustrial.cat es presenta també com una eina estratègica de comunicació i captació, permetent explicar de manera senzilla els actius industrials existents, reforçant la seva imatge i facilitant el contacte amb inversors, empreses i nous projectes empresarials.

La plataforma és fruit de la col·laboració entre els dos municipis, Palafrugell i Begur, que treballen conjuntament per promoure una visió compartida i més competitiva del seu teixit industrial i empresarial. L’objectiu és afavorir el creixement econòmic i l’activitat productiva de la zona.

Amb aquesta nova eina, els polígons industrials guanyen visibilitat, disposen d’una informació millor estructurada i es posicionen de manera més clara per afrontar els reptes actuals de competitivitat. Aquesta iniciativa és un pas important per a la dinamització econòmica i la captació d’inversions a la comarca.

