Palamós crea un nou fons per garantir el servei d'aigua a les famílies més vulnerables
Dotat amb 15.000 euros pretén evitar que es produeixin talls de subministrament
L’Ajuntament de Palamós ha establert un nou fons d'ajuda per al deute de l'aigua adreçat a famílies vulnerables. S'ha establert un nou conveni de col·laboració amb la Companyia d’Aigües Palamós SA (CAPSA) per a aquest any amb l’objectiu de facilitar l’accés a l’aigua potable a les famílies del municipi amb dificultats econòmiques. Aquest fons, dotat amb 15.000 euros, està dissenyat per a persones i unitats familiars en situació de vulnerabilitat econòmica, evitant que es produeixin talls de subministrament per impagament.
L’objectiu és garantir que no es vegin privades del dret a l’aigua potable. La mesura inclou ajuts socials puntuals per cobrir totalment o parcialment el deute corresponent al consum d’aigua, a través de l’exempció de factures. Aquesta iniciativa s’emmarca dins de les polítiques d’inclusió social i de lluita contra la pobresa energètica impulsades des de l’Ajuntament de Palamós i CAPSA.
El fons de solidaritat es destinarà a aquelles famílies que acreditin, mitjançant un document expedit pels Serveis Socials de l’Ajuntament, la seva situació econòmica precària. Aquest certificat permetrà justificar l’atorgament de l’ajuda i garantir que les unitats familiars vulnerables puguin fer front als deutes relacionats amb el consum d’aigua sense que es produeixin talls de subministrament.
Actuacions davant la vulnerabilitat econòmica
El conveni entre l’Ajuntament de Palamós i CAPSA estableix un protocol que regula les actuacions a seguir en casos de pobresa energètica i vulnerabilitat econòmica. Aquesta col·laboració permet garantir que les famílies vulnerables puguin fer front a les factures d’aigua sense por a perdre el subministrament bàsic en un moment de dificultats econòmiques greus.
L'Ajuntament constata que aquesta mesura forma part de l'estratègia municipal per a l'erradicació de la pobresa energètica i per garantir el dret a l'habitatge, que inclou l’exempció de deutes d’aigua i altres serveis bàsics per a aquelles unitats familiars en situació de risc d’exclusió social.
Els interessats poden adreçar-se als Serveis Socials de l’Ajuntament per sol·licitar l’ajuda, que serà concedida segons els criteris establerts pel protocol municipal i les normatives vigents en matèria d’emergència social i pobresa energètica.
