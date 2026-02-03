Queixes de l'Associació de Veïns de Paratge Sant Pol-S'Agaró per talls de llum
L'entitat considera que són "recurrents" i demana mesures a la companyia elèctrica
Endesa informa que els darrers incidents van ser ocasionats pel temporal Harry i no els consta un problema a la xarxa
L’Associació de Veïns de Paratge Sant Pol-S’Agaró es queixa de repetits talls de llum que afecten tant l'enllumenat públic com el subministrament als habitatges de la zona a Sant Feliu de Guíxols. Els talls, que apunten que són un problema "crònic", es concentren sobretot a l'estiu, però en els darrers mesos també han augmentat durant el període de pluges, amb talls que deixen els veïns a les fosques i amb problemes addicionals quan no plou. Des d'Endesa han informat que només els consten talls ocasionats durant el temporal Harry.
Aquesta situació consideren que afecta la seguretat dels carrers, la qualitat de vida i la seguretat de les propietats i les persones.
Des de l'Associació han informat que els veïns de la zona, molts dels quals tenen segones residències, han de fer front a avaries dels sistemes elèctrics i d'alarmes a causa dels talls freqüents, que apaguen i encenen els electrodomèstics i altres aparells. A més, aquests talls deixen incomunicats els residents, ja que també afecten la cobertura telefònica i d'Internet, un problema que es fa més greu en un moment en què moltes persones treballen a distància i quan la seguretat de la gent gran depèn d'aquesta connexió, manifesten.
L'associació apunta que des de la companyia Endesa només ofereix la possibilitat de denunciar els talls en temps real, cosa difícil de gestionar per als veïns en una zona on els talls són habituals i poden durar només uns minuts o segons.
Davant aquesta situació, l'Associació demana a Endesa una solució immediata i a les administracions locals una actuació decidida per garantir una millor infraestructura elèctrica i d'enllumenat públic.
Des d'Endesa han explicat que durant la borrasca Harry va haver-hi el 20 de gener una desconnexió de la línia elèctrica S'Agaró i també compartida amb Platja d'Aro. També va quedar inutilitzat per l'aigua un centre de transformació al costat de s'Agaró.
El dia 23 la mateixa línia va tornar a desconnectar-se, però es va reparar el mateix dia.
