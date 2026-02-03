El temporal deixa a Torroella cinc camps de futbol de residus al litoral i 30 quilòmetres de camins malmesos
L'Ajuntament en una primera valoració estima en mig milió d'euros els danys i reclama ajuda a l'administració
L'estimació inicial de Torroella de Montgrí pels danys ocasionats pel temporal Harry s'estima en mig milió d'euros. El govern reclama ajuts supramunicipals per afrontar neteges a les platges, a la desembocadura del riu Ter, infraestructures i afectacions ambientals. Ha afectat de forma "severa" el litoral, la plana agrícola i infraestructures.
Hi ha l'equivalent a cinc camps de futbol de residus vegetals i urbans al litoral, trenta quilòmetres de camins malmesos per les inundacions, s'han assumit serveis urgents i requereixen una solució a les inundacions a l'Estartit.
El municipi va quedar pràcticament incomunicat durant el temporal amb un únic accés per la carretera de Pals. Tampoc es podia accedir a l'Estartit i van patir esllavissades i danys a les platges. Ara, una vegada passat el temporal s'ha de posar a punt tenint en compte, a més, que són una població turística i que per Setmana Santa han de tenir a punt les platges.
L'alcalde, Jordi Colomí, ha remarcat que "només en platges i camins rurals ja parlem de més de 460.000 euros que un ajuntament com el nostre no pot assumir en solitari".
A més, recorda que "Torroella recull la brutícia de tot el riu Ter, però en paga sola les conseqüències".
De cara al futur entenen que "cada temporal és més intens i més car, això ja no és excepcional, és estructural" i que no és lògic que una població quedi incomunicada. Per l'alcalde, "sense ajuts supramunicipals, el sistema no és sostenible".
Una primera avaluació xifra els danys. El principal impacte econòmic ,segons han informat, recau en les platges del municipi, especialment als sectors de la Gola del Ter i la Fonollera, on l'acumulació massiva de residus vegetals i urbans ha afectat una superfície aproximada de 4 hectàrees (uns 40.000 m²), l'equivalent a més de cinc camps de futbol.
La neteja extraordinària d'aquestes zones ha estat valorada en 98.645 €, sense incloure el cost del personal propi municipal ni el suport del Parc Natural del Montgrí, les Illes Medes i el Baix Ter .
Residus arrossegats pel Ter
Des de l'Ajuntament posen de manifest que les acumulacions provenen majoritàriament de residus arrossegats pel riu Ter fins a la seva desembocadura a la Gola del Ter.
El municipi es converteix "receptor final de deixalles generades al llarg de tota la conca fluvial", sostenen.
Per això consideren "injust" que hagin d'assumir el cost sense la implicació de les administracions superiors.
Una segona afectació és la "forta erosió de les platges, amb pèrdua de sorra, formació de graons d'erosió superiors al metre d'alçada i la destrucció del sistema dunar de protecció, tancaments de fusta i afectacions greus dins l'àmbit del Parc Natural, especialment a la Gola del Ter, Mas Pinell, la Pletera, Ter Vell, Griells i la platja principal de l'Estartit" .
30 quilòmetres de camins malmesos
La plana agrícola també ha resultat molt afectada amb camins malmesos i grans extensions de terreny inundat.
En aquest cas, el govern estima que les actuacions necessàries per reposar els ferms afectats suposen una despesa estimada de 363.750 €, tenint en compte el volum de material necessari per reparar prop de 30 quilòmetres de camins rurals. El temporal i les pluges continuades de les darreres setmanes s'han emportat molt del material de la majoria de camins de la plana i la muntanya.
Finalment, hi ha afectats accessos, infraestructures i serveis municipals. En concret, l'Ajuntament detalla les següents afectacions:
- Esllavissades de terreny a Torroella de Montgrí (carrer dels Trens Pins, carrer i camí de les Dunes) i a l'Estartit (carrer Atlàntida i carrer Català), que han requerit informes d'estabilitat dels Serveis Tècnics municipals i actuacions d'emergència de la brigada.
- Avaries generals en sectors de l'enllumenat públic, que han hagut de ser reparades amb recursos municipals.
- Tasques extraordinàries de neteja viària a l'Estartit, Griells i Els Salats, així com actuacions urgents de neteja de recs i rieres per garantir el desguàs de l'aigua.
- Baixos inundats en finques privades amb afectacions materials importants.
- Tall de les carreteres d'accés al municipi durant un dia i mig, deixant incomunicada una població de més de 13.000 habitants, amb impactes econòmics directes sobre l'activitat laboral i comercial.
L'Ajuntament també alerta dels "greus problemes d'evacuació d'aigua al nucli de l'Estartit, especialment a la zona del Freu i del Ter Vell", que provoquen inundacions recurrents a l'Estartit, Els Salats i Griells.
Una vegada més demanen ajuda a l'administració perquè "les actuacions necessàries per resoldre estructuralment aquesta problemàtica superen clarament la capacitat econòmica municipal"
Davant l'augment de la freqüència i intensitat d'aquests episodis associats al canvi climàtic, el consistori tam´be reclama ajuts extraordinaris per assumir els costos de recuperació; un sistema estable de finançament per a la neteja de residus arrossegats pel riu Ter; infraestructures viàries d'accés al municipi preparades per evitar l'aïllament en futurs temporals: i inversions estructurals en drenatge i protecció del litoral.
