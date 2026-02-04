Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Incendi de vehicles a Torroella: dos de calcinats i dos d'afectats per l'escalfor

Els Bombers hi han intervingut amb dues dotacions per controlar les flames

Els vehicles calcinats a Torroella.

Els vehicles calcinats a Torroella. / Bombers de la Generalitat

Eva Batlle

Eva Batlle

Torroella de Montgrí

Dos vehicles han quedat totalment calcinats aquest dimecres a la una de la matinada a la ronda dels Països Catalans, a Torroella de Montgrí

L'incendi ha requerit la intervenció de dues dotacions dels Bombers. A causa de l'intens foc, dos cotxes més estacionats a l'aire lliure han quedat afectats per l'escalfor.

Afortunadament, no s'han registrat ferits. La Policia Local de Torroella de Montgrí s'encarrega de la investigació per determinar les causes del sinistre.

