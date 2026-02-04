L'Oficina Antiocupacions de la Bisbal registra 108 actuacions durant el 2025
La Policia Local ha frenat una trentena d'ocupacions des que va entrar en servei
La Bisbal d'Empordà porta a terme 108 actuacions relacionades amb ocupacions i temptatives a través de l'Oficina Antiocupacions durant el 2025. Des de la posada en funcionament de l'oficina el 2024 s'han aturat una trentena d'ocupacions i s'ha facilitat la intervenció ràpida de la Policia Local en múltiples casos.
En total, segons les dades de l'Ajuntament, s’han detectat 22 temptatives d’ocupació, de les quals 16 han acabat consumant-se. La resposta ràpida dels equips operatius ha permès efectuar 12 desallotjaments dins les primeres 24 hores, evitant així la consolidació de situacions irregulars.
Paral·lelament, s’han registrat 16 alertes per presumptes ocupacions que finalment han resultat ser falses alarmes, fet que evidencia la importància de la verificació immediata i de la coordinació entre cossos de seguretat i serveis municipals, constaten les fonts municipals.
També s’han gestionat 4 ocupacions administratives de places d’estacionament, que han requerit actuacions específiques per restablir-ne l’ús correcte.
11 desnonaments
En l’àmbit judicial, s’han dut a terme 11 desnonaments amb el suport del CME, garantint el compliment de les resolucions judicials i la seguretat del procediment. A més, s’han realitzat 6 mediacions en casos d’ocupacions de naturalesa civil, amb l’objectiu de trobar solucions dialogades i minimitzar l’impacte social dels conflictes.
Finalment, s’han gestionat 21 actuacions addicionals vinculades a aquest tipus d’incidències, que inclouen assessoraments, seguiments, coordinació amb serveis socials i altres intervencions complementàries.
El govern remarca que "aquest conjunt de dades reflecteix la complexitat del fenomen i la necessitat d’una resposta integral, coordinada i àgil per garantir la convivència i la seguretat al municipi".
Reducció progressiva
La memòria també constata que la major part dels serveis es van concentrar durant el primer semestre de l’any, amb una reducció progressiva dels casos, especialment pel que fa a noves ocupacions, a mesura que avançava el 2025.
L’Oficina Antiocupacions va entrar en funcionament a l’octubre de 2024 com a servei especialitzat per coordinar actuacions, gestionar alertes ciutadanes i actuar amb celeritat davant de possibles ocupacions.
