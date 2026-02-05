Campanya a Palamós per evitar conductes de risc durant el Carnaval
L'Ajuntament i la Comissió de Carnaval esperen evitar el consum excessiu d'acolhol o drogues, o actituds incíviques com agressions
"Per Carnaval, no tot s’hi val”. És el lema d'una campanya de l'Ajuntament de Palamós per evitar conductes de risc durant els actes com el consum excessiu d’alcohol o drogues, conductes incíviques o agressions. Els instituts han estat els primers on s'ha fet arribar el contingut amb dinàmiques als patis dels centres d'educació secundària. També hi haurà punts d'informació i prevenció durant la presentació de la Reina i el Carnestoltes, i a la festa una vegada acabada la rua. El carnaval se celebrarà del 7 al 18 de febrer.
Un cartell, missatges a les xarxes socials amb un vídeo específic, i un QR a les xapes i al cartell on consten telèfons d’emergència o d’interès per a la població en cas de qualsevol situació són alguns dels elements per ajudar a promoure un entorn segur, respectuós i inclusiu, augmentant la conscienciació, implicant la comunitat i reforçant la cultura del respecte durant totes les activitats carnavalesques.
Les xapes amb el lema “Per Carnaval, no tot s’hi val” s'han repartit als integrants de les colles de Palamós, així com d’un full informatiu explicatiu.
Des de les àrees de Joventut i Igualtat de l’Ajuntament de Palamós, en col·laboració amb la Comissió del Carnaval, va engegar la setmana passada la campanya amb la presència de dues dinamitzadores de l'Àrea municipal de Joventut als centres d’educació secundària.
Els punts d'informació se situaran a l'acte presentació de la Reina i el Carnestoltes que té lloc dissabte vinent dia 7, a la Nau dels 50 metres; així com a la festa que s’organitzarà a la Planassa el dissabte dia 14, un cop finalitzada la rua.
