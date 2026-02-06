Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Enric Marquès repetirà com a candidat d’ERC a la Bisbal d’Empordà el 2027

La militància l'ha escollit per tercera vegada per encapçalar la llista

Enric Marquès, qui serà de nou cap de llista d'ERC a la Bisbal d'Empordà.

Redacció

La Bisbal d'Empordà

Enric Marquès serà el candidat d’ERC a l’alcaldia de la Bisbal d’Empordà a les eleccions municipals del 2027. La militància republicana del municipi l’ha escollit novament com a cap de llista, en la que serà la tercera vegada consecutiva que Marquès encapçala la candidatura d’ERC a la ciutat.

Marquès arriba a la cita electoral amb una trajectòria consolidada a la política local. Va ser alcalde de la Bisbal d’Empordà durant el mandat 2019-2023 i actualment és regidor a l’oposició.

A més, des del juliol del 2025 exerceix com a president del Consell Comarcal del Baix Empordà, després de ser nomenat en un ple extraordinari celebrat el 14 de juliol.

La candidatura, expliquen des d’ERC, s’emmarca en la voluntat de tornar a oferir “un projecte sòlid, d’esquerres i compromès amb el progrés social, econòmic i cultural” de la ciutat.

Marquès ha assegurat que afronta el repte “amb responsabilitat, experiència i la voluntat de continuar treballant per una ciutat més justa, cohesionada i amb futur”.

En l’àmbit personal, Marquès és nascut a la Bisbal (1966) i és llicenciat en Filosofia i Lletres (Geografia i Història), amb formació de postgrau en Arxivística i Prevenció de Riscos Laborals.

