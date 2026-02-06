Junts per Palamós i Sant Joan presenta Raül Núñez com a cap de llista per a les eleccions municipals
A la presentació, que ha reunit més de 200 persones al teatre la Gorga, hi han participat el secretari general, Jordi Turull, la presidenta de Vegueria, Maria Àngels Planas, i el diputat i portaveu al Parlament, Salvador Vergés
Raül Núñez encapçalarà la candidatura de Junts per Palamós i Sant Joan a les eleccions municipals de l’any vinent. La presentació de l’alcaldable de Junts en aquest municipi del Baix Empordà ha tingut lloc aquest dijous al vespre, en un acte que ha reunit més de 200 persones al teatre la Gorga. Hi han intervingut el secretari general del partit, Jordi Turull, la presidenta de la Vegueria, Maria Àngels Planas, la presidenta comarcal, Vanessa Peiró, i el diputat i portaveu al Parlament, Salvador Vergés.
Núñez ha traçat les línies mestres del projecte, amb una aposta clara per la protecció de la flota pesquera i del sector marítim, per potenciar “el valor afegit del mar com a oportunitat per al municipi”, posant el focus en la vela com a pilar. També en matèria de seguretat, “amb una estratègia clara i valenta en matèria de seguretat ciutadana, per garantir que veïns i visitants se sentin segurs arreu del municipi”.
El candidat ha assenyalat la necessitat d’impulsar una economia local que funcioni durant tot l'any, des de la restauració, el comerç i els petits negocis, amb promocions i calendaris d’activitats, cultura de qualitat i una oferta clara i atractiva per als “creueristes” i per al turisme de proximitat. Treballar de manera conjunta i mancomunada amb els nostres “veïns” Calonge, Sant Antoni i Vall-llobrega, per tal d’enfortir l’oferta i la capacitat d’atraure oportunitats: millors serveis, millor transport públic, millors planificacions i inversions que beneficiïn tothom.
El nou Hospital i l’esport com a prioritat
Núñez ha destacat que el “nou Hospital sigui una realitat tangible i no una reivindicació eterna que es perpetua amb el temps”. Situar l’esport com a prioritat, impulsar serveis, trobades i activitats adaptades a les necessitats de joves i gent gran són altres dels punts que ha destacat el cap de llista.
“Vull un govern que escolti abans d’actuar, que atengui a la veu de la ciutadania, que parli clar amb transparència, honestedat i humilitat per saber rectificar, un Ajuntament que no tingui por de trencar inèrcies i vells hàbits, que defensi Palamós i Sant Joan amb fermesa a totes les taules on es decideix el nostre futur i que converteixi el nostre poble en un referent indiscutible a demarcació”, ha afegit l’alcaldable de Junts a Palamós i Sant Joan.
Turull: “compromesa i ferma”
Per la seva banda, Jordi Turull ha definit el candidat com una persona “compromesa i ferma” que “entoma el repte de fer el cop de timó necessari per tal que Palamós torni a tenir un ajuntament que treballi per resoldre els problemes que preocupen als veïns i veïnes”. “Estic convençut que, amb l’energia d’en Raül i de la gent que l’acompanya, Palamós podrà iniciar una nova etapa, que acabi amb les inèrcies d’aquests darrers anys”, ha afegit.
La presidenta de Vegueria, Maria Àngels Planas, ha destacat que “persones com en Raül encarnen els valors de Junts. Compromís, esforç, determinació, capacitat de gestió. I valentia. Parlem de valentia perquè treballar pel bé comú no és l’opció més còmode ni la més fàcil”. Planas ha recordat que és el món municipal, des de la proximitat, qui pren el pols de les demandes i necessitats de la gent, i ha posat en valor la tasca de Junts per donar-hi resposta, en temes com “seguretat, habitatge, repte demogràfic, infraestructures, polítiques econòmiques i benestar”.
"Segur que treballaràs per la prosperitat del teu poble, un Palamós i Sant Joan que té a punt un pla urbanístic del port que vetllarem perquè sigui el projecte transformador que necessita", ha subratllat el diputat i portaveu de Junts al Parlament, Salvador Vergés. "Molta sort en aquesta carrera de fons que comença", ha afegit. A l’acte també hi ha intervingut la presidenta comarcal de Junts, Vanessa Peiró.
