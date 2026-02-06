El Jutjat desestima una demanda per assetjament laboral contra l'Ajuntament de Torroella de Montgrí i dos empleats
La sentència no és ferma i s’ha anunciat la interposició de recurs de suplicació davant el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya
El Jutjat ha desestimat la demanda interposada per una treballadora municipal per assetjament laboral contra l'Ajuntament de Torroella de Montgrí i dos empleats públics. L'Ajuntament ha informat que la demanda al·legava una presumpta vulneració de drets fonamentals, incompliments en matèria de prevenció de riscos laborals i una situació d’assetjament laboral. La sentència no és ferma i s’ha anunciat la interposició de recurs de suplicació davant el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya.
El Jutjat Social núm. 2 de Girona ha dictat sentència, amb data 28 de gener de 2026. Segons la informació municipal, la resolució judicial conclou que "no concorren indicis d’assetjament laboral ni de vulneració de drets fonamentals, i que tampoc s’acrediten incompliments atribuïbles a l’Ajuntament en l’àmbit de la prevenció de riscos laborals". En conseqüència, el jutjat absol totes les parts demandades i desestima igualment la reclamació econòmica per danys i perjudicis per manca de prova.
La sentència posa de manifest que l’Ajuntament, segons assenyala el govern, disposa de protocols interns vigents de prevenció i actuació davant situacions d’assetjament laboral, així com d’avaluacions de riscos laborals actualitzades. També assenyala que no consta que la part demandant activés aquests mecanismes. El jutjat considera que les actuacions administratives analitzades s’emmarquen en l’exercici ordinari de les competències municipals i no presenten cap caràcter hostil, vexatori o degradant.
L’Ajuntament de Torroella de Montgrí manifesta el seu respecte per les resolucions judicials i valora positivament una sentència que considera que analitza de manera exhaustiva els fets i les proves practicades, concloent que l’actuació municipal va ser ajustada a dret en tot moment.
L’Ajuntament reitera el seu compromís amb la defensa dels drets del personal municipal, amb la prevenció de riscos laborals i amb el correcte funcionament dels serveis públics, sempre dins del marc legal i amb ple respecte a les garanties de totes les parts.
