SOS Costa Brava denuncia un expedient d’Interior per la protesta a Cap Roig
Segons l’entitat, la proposta de sanció és de 300 euros per no haver comunicat prèviament la concentració i ho vincula al conflicte pel Camí de Ronda
La federació SOS Costa Brava assegura que el departament d’Interior ha obert un expedient sancionador arran de la concentració pacífica que es va fer el mes d’octubre passat als accessos de Cap Roig, a Palafrugell, en el marc de les mobilitzacions per denunciar els talls i incompliments del Camí de Ronda en aquest sector del litoral. Segons l’entitat, la notificació de l’expedient arriba amb data 22 de gener del 2026, li atribueix una presumpta infracció lleu de la Llei de Seguretat Ciutadana i proposa una sanció de 300 euros.
Sempre segons SOS Costa Brava, Interior vincula la infracció al fet d’haver celebrat una concentració a la via pública sense la comunicació prèvia considerada preceptiva. La federació defensa que l’acció es desenvolupa “plenament pacífica”, sense incidents, i que està orientada a denunciar una problemàtica “de llarg recorregut”: la manca de compliment del traçat públic del Camí de Ronda entre el Golfet i Cap Roig i les afectacions que, afirma, s’arrosseguen des de fa anys en aquest espai.
En el comunicat, l’entitat lamenta que es pugui sancionar una mobilització que, segons sosté, té com a objectiu defensar el patrimoni natural i l’accés públic al litoral, i adverteix que aquest tipus de mesures poden tenir un efecte dissuasiu sobre la participació ciutadana en la defensa del territori. “La protesta és una eina legítima i essencial en una democràcia, especialment quan les administracions acumulen anys d’inacció davant d’un problema públic”, afirma.
SOS Costa Brava també indica que estudiarà els passos jurídics a seguir davant d’aquest expedient sancionador i que continuarà utilitzant “totes les vies legals, institucionals i ciutadanes” al seu abast per reclamar la protecció del litoral i la recuperació completa del Camí de Ronda. La federació agraeix el suport de les entitats, veïns i persones que van participar en la protesta de Cap Roig i reafirma el seu compromís amb una defensa “pacífica, rigorosa i persistent” del territori. “Aquest tipus de sancions no ens faran desistir. Continuarem treballant perquè la Costa Brava sigui un espai natural, obert i accessible per a tothom”, conclou.
