El temporal Harry inunda la depuradora de Palamós i la deixa fora de servei
La instal·lació, clau al Baix Empordà, podria trigar mesos a recuperar-se i ja s’han demanat 3,9 milions a l’ACA
El temporal Harry, amb pluges excepcionals els dies 19 i 20 de gener, ha causat danys molt greus a la depuradora de Palamós després de la inundació total de la instal·lació. El servei, que dona cobertura a Palamós, Calonge i Sant Antoni, Mont-ras, Vall-llobrega i Palafrugell, continua operant amb mesures d’emergència mentre s’avaluen els desperfectes i la reconstrucció.
El pas del temporal Harry per les comarques gironines ha deixat una de les afectacions més importants a l’Estació Depuradora d’Aigües Residuals (EDAR) de Palamós, una infraestructura clau del sistema de sanejament del Baix Empordà. La instal·lació dona servei a Palamós, Calonge i Sant Antoni, Mont-ras, Vall-llobrega i Palafrugell.
Segons la informació facilitada pel Consorci d’Aigües Costa Brava Girona, les precipitacions van arribar a registres de fins a 223 mil·límetres en menys de 48 hores a Palafrugell. Aquest episodi va provocar el desbordament de la riera d’Aubí a la part sud i la inundació completa de la depuradora, amb nivells d’aigua que van arribar a 1,9 metres en alguns punts.
Com a conseqüència directa, la depuradora va perdre el subministrament elèctric i va quedar fora de servei des d’aquell moment. El tall, segons s’indica, va evitar riscos greus per a la seguretat del personal, però l’episodi també va obligar a un rescat: set treballadors van quedar atrapats a l’interior i van haver de ser evacuats amb el suport de Protecció Civil de l’Ajuntament de Palamós.
Mesures d’emergència per evitar el col·lapse
Un cop el nivell de l’aigua va baixar, es van activar mesures d’emergència que encara continuen vigents. Entre les actuacions, s’ha instal·lat un grup electrogen per restablir el pretractament de les aigües residuals, amb l’objectiu de minimitzar l’impacte ambiental i evitar el col·lapse de les estacions de bombament del sistema.
Tot i això, els danys a l’equipament són considerables. La inundació ha afectat greument la major part dels equips electromecànics, el laboratori, així com instal·lacions elèctriques i de control (incloent-hi cel·les d’alta i mitjana tensió i quadres de control), a més de diversos equips de treball.
El restabliment complet del funcionament de la depuradora de Palamós no serà immediat i, segons s’adverteix, podria allargar-se diversos mesos.
Petició de fons i opció d’una nova depuradora
El president de la Diputació de Girona i del Consorci d’Aigües Costa Brava Girona, Miquel Noguer, ha visitat aquest divendres la instal·lació acompanyat de l’alcaldessa de Palamós i vicepresidenta de la Diputació, Maria Puig, i de representants municipals dels ajuntaments que reben el servei.
Noguer ha explicat que s’està fent una valoració econòmica exhaustiva dels danys i que ja s’ha tramitat una sol·licitud d’atribució de fons a l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA) per un import de 3,9 milions d’euros per iniciar la reconstrucció.
Paral·lelament, el Consorci indica que ja es treballava amb l’ACA en l’anàlisi d’alternatives per construir una nova depuradora que garanteixi la seguretat de l’equipament davant episodis climàtics extrems, un plantejament que, després del temporal, consideren que guanya urgència.
Els tècnics del servei de sanejament del Consorci i l’empresa explotadora continuen treballant per mantenir l’operativa. El control de la qualitat de l’aigua, segons s’assenyala, es continua fent des d’altres instal·lacions del sistema de sanejament de la Costa Brava.
Afectació mínima a la potabilitzadora de Torrent
La visita institucional també ha inclòs la planta de tractament d’aigua potable (ETAP) de Torrent, que va quedar inundada pel desbordament de la riera d’Esclanyà. En aquest cas, les afectacions als equips i materials van ser mínimes i no van causar interrupcions significatives en el subministrament d’aigua en alta.
