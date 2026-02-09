Els nous reis Carnestoltes donen el tret de sortida al carnaval de Calonge i Sant Antoni
Son la reina Jubo i el rei Coba de la colla Anem de Farra
Els nous reis Carnestoltes, la reina Jubo i el rei Coba, han donat el tret de sortida oficial al Carnaval de Calonge i Sant Antoni. Ho van fer dissabte en un acte a la Sala Fontova. Els nous reis són de la colla Anem de Farra: un grup de joves que tot just viu el seu segon Carnaval i que ha triat la temàtica de cabaret per al seu regnat.
Entre els actes més destacats del programa, hi ha:
- Dijous 12 de febrer a la tarda: rues i espectacles escolars.
- Dijous 12 de febrer al vespre: carrosses locals pels carrers, amb sopar botifarrada i concert de The Covers Band (a càrrec d’OncoMusicFest) al carrer Llescadors de Sant Antoni.
- Diumenge 15 de febrer (12 h): rua de carrosses i comparses de Sant Antoni a l’avinguda Catalunya, amb 28 colles inscrites.
- Diumenge 22 de febrer (16 h): rua de Calonge, amb 49 colles.
- Dimarts 24 de febrer (18 h): lectura de testament i enterrament de la sardina, amb foguera i sardinada popular gratuïta als jardins del castell de Calonge, com a cloenda del Carnaval.
