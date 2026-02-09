Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
vaga RodaliesFòrum Gastronòmic de Gironasenglarspremis GaudíBad BunnyStuaniCarnavals
instagramlinkedin

Els nous reis Carnestoltes donen el tret de sortida al carnaval de Calonge i Sant Antoni

Son la reina Jubo i el rei Coba de la colla Anem de Farra

La Colla Anem de Farra amb els nous Reis Carnestoltes.

La Colla Anem de Farra amb els nous Reis Carnestoltes. / Ajuntament de Calonge i Sant Antoni

Redacció

Redacció

Calonge i Sant Antoni

Els nous reis Carnestoltes, la reina Jubo i el rei Coba, han donat el tret de sortida oficial al Carnaval de Calonge i Sant Antoni. Ho van fer dissabte en un acte a la Sala Fontova. Els nous reis són de la colla Anem de Farra: un grup de joves que tot just viu el seu segon Carnaval i que ha triat la temàtica de cabaret per al seu regnat.

Entre els actes més destacats del programa, hi ha:

Notícies relacionades

  • Dijous 12 de febrer a la tarda: rues i espectacles escolars.
  • Dijous 12 de febrer al vespre: carrosses locals pels carrers, amb sopar botifarrada i concert de The Covers Band (a càrrec d’OncoMusicFest) al carrer Llescadors de Sant Antoni.
  • Diumenge 15 de febrer (12 h): rua de carrosses i comparses de Sant Antoni a l’avinguda Catalunya, amb 28 colles inscrites.
  • Diumenge 22 de febrer (16 h): rua de Calonge, amb 49 colles.
  • Dimarts 24 de febrer (18 h): lectura de testament i enterrament de la sardina, amb foguera i sardinada popular gratuïta als jardins del castell de Calonge, com a cloenda del Carnaval.

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents