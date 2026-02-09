Endesa desmantella i enterra una línia elèctrica al Parc Natural del Montgrí, les Illes Medes i el Baix Ter
Els treballs que han suposat una inversió de 400.000 euros eliminen l'impacte visual i redueixen el risc per l'avifauna
La nova instal·lació reforça la seguretat i millora la resposta en cas d'incidència
Endesa, a través de la seva filial Suministros de Luz y Fuerza (SLF), que opera només a Torroella de Montgrí, ha desballetat i soterrat el traçat d’una línia elèctrica que s’enfilava al Cim de Torre Moratxa, al Parc Natural del Montgrí, les illes Medes i el Baix Ter, al nucli de l’Estartit. La millora ha suposat una inversió de 400.000 euros amb la retirada d'elements aeris i soterrament d'instal·lacions millorant l'impacte visual i ambiental en aquest espai natural. A més, s'han reduït els riscos amb l’avifauna.
També s'ha fet un reforç en la seguretat del subministrament als diferents repetidors que hi ha ubicats al turó més alt de la muntanya i, de retruc, indirectament, una seguretat de la qualitat i la continuïtat del servei elèctric als clients del municipi.
Els treballs que han acabat recentment han consistit a estendre una nova línia de mitjana tensió a 25 kV, de 2.270 metres de longitud, des del carrer de Barcelona fins a un nou centre de transformació dotat de les últimes tecnologies i construït expressament per a la ocasió -i integrat a l’entorn- a Torre Ponsa. Des d’aquesta unitat, i ja a través d’una nova xarxa de 420 metres de baixa tensió, s’alimenta tant aquesta zona com Roca Maura i les antenes de telefonia i televisió que hi ha ubicades en aquest paratge.
Des de la companyia han informat que "la nova xarxa, completament soterrada aprofitant els camins rurals existents, ha possibilitat desballestar l’antiga instal·lació, que s’enfilava muntanya amunt".
En total s'han eliminat 828 metres de línia aèria de mitjana tensió i s’han desmuntat nou pals de fusta, dos suports de formigó i dues torres metàl·liques, a més de l’antic centre de transformació que hi havia.
La singularitat d’aquesta xarxa és la tipologia de clients que alimenta, així que en moment de climatologia adversa podia tenir algun imprevist i afectar les comunicacions, més enllà de l’impacte ambiental intrínsec, han informat des d'Endesa.
Millores en cas d'incidència
La nova línia està interconnectada amb altres xarxes, el que tècnicament s’anomena una anella elèctrica. Aquest sistema permet enllaçar infraestructures distants, fet que possibilita que, en cas d’una incidència, es pugui donar servei als clients afectats per vies alternatives. Això repercuteix no només en una reducció del temps de reposició del subministrament, sinó en el fet que, en casos de treballs programats o manteniment de la xarxa, no serà necessari cap interrupció del servei.
Igualment, el nou centre de transformació compta des d’ara amb noves cel·les que incorporen elements de maniobra encapsulats en un gas de característiques especialment aïllants i que redueix la necessitat de manteniment. L’aparellatge, completament estanc, té una major capacitat d’extinció en cas que es produís algun incident i és més segur per al personal tècnic, quan ha d’accedir a la instal·lació a fer treballs de manteniment i millora o a realitzar alguna maniobra.
Els treballs s’emmarquen dins del Pla d’Inversió d’Endesa a les comarques de Girona en general i a la del Baix Empordà en particular, destinat a mesures de renovació, automatització, ampliació i millora de les xarxes de distribució elèctrica, amb l’objectiu de reforçar el servei, incrementar-ne la qualitat i afavorir la integració progressiva de les energies renovables a les xarxes de distribució.
Restauració de la zona
A diferència l’anterior, el nou espai és més accessible, ampli i dissenyat perquè els tècnics puguin accedir-hi amb més facilitat i treballar-hi amb rapidesa. Un cop el nou centre entri en funcionament, Endesa deixarà fora de servei la infraestructura subterrània i restaurarà la zona afectada de la plaça.
Aquesta actuació, que té una inversió prevista de 170.000 euros aportada íntegrament per Endesa, s’emmarca dins del pla de millora de les instal·lacions de la Companyia a l’Anoia per millorar la qualitat i continuïtat del servei elèctric a la zona a través de l’actualització i el manteniment de la infraestructura elèctrica.
