Begur estrena la via verda fins a Esclanyà
L'acte d'inauguració va comptar amb la participació de més d'un centenar de participants
Begur va estrenar aquest cap de setmana la via verda fins a Esclanyà amb la participació de 140 persones que van fer el recorregut a peu, corrents o en bicicleta.
L'alcaldessa de Begur, Maite Selva, ha remarcat que la via verda “és un projecte molt esperat pel municipi, que dona resposta a una demanda històrica de disposar d’un itinerari segur i amable entre Begur i Esclanyà".
Per Selva, la nova infraestructura "no només millora la mobilitat i la seguretat, sinó que aporta un valor afegit molt important al municipi, promovent hàbits saludables, cohesió territorial i un model de poble més sostenible".
La inauguració, que es va plantejar com una diada participativa oberta a tothom, va superar les expectatives i ha tancat amb 140 participants inscrits, una xifra que confirma la bona rebuda de la nova infraestructura, diu l'Ajuntament.
Del total de persones participants 140, 112 van fer el recorregut caminant, 22 en bicicleta i 6 corrent. Pel govern, és una mostra clara del caràcter inclusiu i transversal de la proposta, pensada per a diferents ritmes i maneres de gaudir l’espai públic.
Més enllà de l’estrena, la jornada deixa un missatge clar, diu l'Ajuntament, que "la via verda neix amb força i amb una resposta social molt positiva" i a participació creuen que apunta a un ús continuat de l’itinerari, tant en el dia a dia com en l’àmbit del lleure i l’activitat física, i reforça la seva importància com a infraestructura de salut, sostenibilitat i connexió territorial.
- El primer habitatge cooperatiu sènior de Catalunya: «La filosofia és tenir la residència a casa i que no ens cuidin els fills»
- «Sortir a ‘El Foraster’ va servir per trencar prejudicis; ara la gent s’hi acosta»
- Com afectarà la vaga d'educació d'aquest dimecres?
- Girona farà una prova pilot per traslladar el mercat de la Devesa al vial asfaltat els dimarts
- Els tallers mecànics gironins alerten que prop del 30% dels cotxes no porten la ITV al dia i que el parc està 'envellit
- Una llúdriga es deixa veure al centre de Girona
- La 'bona casualitat' de tenir la tornada de Sevilla dilluns
- Emeten una altra ordre de desnonament a en Sisplau