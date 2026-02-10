Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Begur estrena la via verda fins a Esclanyà

L'acte d'inauguració va comptar amb la participació de més d'un centenar de participants

Participants a la inauguració de la Via Verda. / Ajuntament de Begur

Redacció

Begur

Begur va estrenar aquest cap de setmana la via verda fins a Esclanyà amb la participació de 140 persones que van fer el recorregut a peu, corrents o en bicicleta.

L'alcaldessa de Begur, Maite Selva, ha remarcat que la via verda “és un projecte molt esperat pel municipi, que dona resposta a una demanda històrica de disposar d’un itinerari segur i amable entre Begur i Esclanyà".

Per Selva, la nova infraestructura "no només millora la mobilitat i la seguretat, sinó que aporta un valor afegit molt important al municipi, promovent hàbits saludables, cohesió territorial i un model de poble més sostenible".

La inauguració, que es va plantejar com una diada participativa oberta a tothom, va superar les expectatives i ha tancat amb 140 participants inscrits, una xifra que confirma la bona rebuda de la nova infraestructura, diu l'Ajuntament.

Del total de persones participants 140, 112 van fer el recorregut caminant, 22 en bicicleta i 6 corrent. Pel govern, és una mostra clara del caràcter inclusiu i transversal de la proposta, pensada per a diferents ritmes i maneres de gaudir l’espai públic.

Més enllà de l’estrena, la jornada deixa un missatge clar, diu l'Ajuntament, que "la via verda neix amb força i amb una resposta social molt positiva" i a participació creuen que apunta a un ús continuat de l’itinerari, tant en el dia a dia com en l’àmbit del lleure i l’activitat física, i reforça la seva importància com a infraestructura de salut, sostenibilitat i connexió territorial.

