La Bisbal mou fitxa amb les escombraries: així serà el nou model de recollida
L’Ajuntament encarrega un estudi de tres mesos per definir el nou sistema de residus i renovar els contenidors
L’Ajuntament de la Bisbal d’Empordà ha adjudicat un contracte d’assessorament per definir el nou model de gestió de residus i fer la diagnosi de la recollida comercial al municipi. El treball, amb un termini màxim de tres mesos, ha de servir de base per actualitzar el servei, preparar una nova licitació i planificar la renovació dels contenidors de la via pública.
El consistori vol redissenyar de dalt a baix el sistema de recollida, amb especial atenció a la configuració i la distribució de les àrees de contenidors. L’objectiu és determinar quin model és més eficient per a la Bisbal, tant en l’organització del servei com en el cost, i establir criteris per implantar-lo.
L’estudi també haurà de dimensionar les àrees de contenidors en funció de la densitat de població, els hàbits de generació de residus i les freqüències de recollida necessàries. Aquesta fase ha de concretar quin nombre de contenidors cal a cada zona i quina capacitat han de tenir, d’acord amb les necessitats reals del municipi.
Un altre apartat se centrarà en la ubicació dels contenidors a l’espai públic, amb criteris de proximitat, accessibilitat i seguretat, i amb la voluntat de reduir l’impacte visual. A més, el document definirà la tipologia de contenidor més adequada, incloent-hi possibles sistemes d’identificació o control i requisits de manteniment, i incorporarà una valoració econòmica de l’adquisició i la implantació progressiva dels nous equips.
La diagnosi inclourà també un estudi de viabilitat de sistemes complementaris com la recollida porta a porta en àrees concretes on pugui ser més eficient o ajudar a millorar els índexs de reciclatge. Paral·lelament, es demana una proposta econòmica detallada del servei (personal, rutes, vehicles i recursos logístics) que ha de servir com a base per a la futura licitació.
Full de ruta: nou operador i contenidors intel·ligents
La regidora de Via Pública i primera tinent d’alcaldia, Eva Rovira, explica que fins ara “la majoria de fraccions de residus (orgànica, vidre, cartó) les recollia el Consell Comarcal del Baix Empordà” i sosté que els contenidors “es troben en mal estat”. En aquest context, l’equip de govern defensa que cal renovar tant els contenidors com el prestador del servei, i per això ha decidit prescindir del servei del Consell Comarcal, licitar un nou contracte i adquirir contenidors nous.
Segons el full de ruta municipal, el primer pas serà impulsar la licitació del nou servei de recollida per contractar l’operador que assumeixi la recollida diària. En paral·lel, l’Ajuntament preveu una inversió per incorporar contenidors intel·ligents amb sistemes de control i gestió per optimitzar la recollida, reduir incidències i millorar la separació en origen. També planteja instal·lar àrees tancades de contenidors amb videovigilància per reforçar la seguretat i reduir l’incivisme.
Objectius europeus fins al 2035
L’alcalde, Òscar Aparicio Pedrosa, remarca que el contracte ha de dotar el municipi d’eines tècniques per implantar un model “alineat amb els objectius europeus de reciclatge”. El consistori situa el projecte en el marc de les fites de la Unió Europea: 55% de reciclatge el 2025, 60% el 2030 i 65% el 2035, i adverteix que la normativa preveu penalitzacions econòmiques per als municipis que no s’hi adaptin.
Subscriu-te per seguir llegint
- El primer habitatge cooperatiu sènior de Catalunya: «La filosofia és tenir la residència a casa i que no ens cuidin els fills»
- «Sortir a ‘El Foraster’ va servir per trencar prejudicis; ara la gent s’hi acosta»
- Com afectarà la vaga d'educació d'aquest dimecres?
- Girona farà una prova pilot per traslladar el mercat de la Devesa al vial asfaltat els dimarts
- Els tallers mecànics gironins alerten que prop del 30% dels cotxes no porten la ITV al dia i que el parc està 'envellit
- Una llúdriga es deixa veure al centre de Girona
- La 'bona casualitat' de tenir la tornada de Sevilla dilluns
- Emeten una altra ordre de desnonament a en Sisplau