Mor als 91 anys Antoni Romero Ullastres, mestre i activista de Palamós
Va impulsar l’escola Vila-romà, va treballar per la discapacitat psíquica i va ser clau a la Fira Nadalenca de Palamós i al món de la sardana
Antoni Romero Ullastres ha mort aquesta matinada als 91 anys a Palamós. Mestre jubilat, va marcar generacions com a docent i director i va destacar pel seu compromís social, especialment amb l’atenció a persones amb discapacitat psíquica, i per la seva activitat cultural vinculada a la sardana.
Antoni Romero Ullastres va arribar a Palamós l’any 1959 per fer de mestre a l’escola unitària de nens de Sant Joan, un centre que aleshores es trobava en un estat molt precari. Durant nou anys va liderar gestions per aconseguir un nou equipament educatiu, segons recorda Ràdio Palamós en l’obituari.
Fruit d’aquell treball va néixer un centre d’una línia al carrer de la Riera: l’escola Vila-romà. Sumant l’etapa a l’edifici antic i al nou, Romero hi va impartir docència durant 33 anys, i en 16 d’aquests en va ser el director.
Més enllà de la seva trajectòria professional, el seu entorn el recorda com una persona especialment compromesa amb els col·lectius més vulnerables i amb la vida social i cultural del municipi.
Compromís social i solidaritat
Romero es va implicar de ple en la lluita perquè les persones amb discapacitat psíquica tinguessin una atenció i un futur dignes. Va gestionar administrativament les Aules d’Educació Especial fins a la construcció de l’Escola d’Educació Especial Els Àngels.
També va ser un dels pilars fundacionals, juntament amb Carme Maristany (la Vita), de la Fira Nadalenca de Palamós, que durant 47 anys va recaptar fons en benefici d’aquest col·lectiu. La iniciativa va celebrar la seva darrera edició l’any 2023.
En declaracions a Ràdio Palamós, Romero havia reivindicat l’esperit de la fira i la capacitat d’aquest esdeveniment per estendre la cultura de la solidaritat al municipi.
Activisme cultural i món sardanista
En l’àmbit cultural, Antoni Romero Ullastres va ser un activista estretament vinculat al món de la sardana. Va presidir l’Agrupació Sardanista Costa Brava i el seu nom queda associat als impulsors del Concert de Sardanes de la Costa Brava, una cita emblemàtica.
El 1993, el compositor Lluís Duran li va dedicar la peça Amic Romero, endavant!, en reconeixement a la seva tasca i implicació dins el moviment sardanista.
L’Ajuntament de Palamós també li va reconèixer la trajectòria personal i professional amb la concessió de l’Escut d’Or de la Vila, l’any 1992.
Antoni Romero Ullastres deixa vídua i dos fills.
